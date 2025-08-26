SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Hantec Prop Desafio Enhanced 5K
Whesley Da Silva Magalhaes

Hantec Prop Desafio Enhanced 5K

Whesley Da Silva Magalhaes
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
HantecMarkets-MT5
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
238
Profit Trade:
65 (27.31%)
Loss Trade:
173 (72.69%)
Best Trade:
119.44 USD
Worst Trade:
-34.72 USD
Profitto lordo:
677.43 USD (751 096 pips)
Perdita lorda:
-597.47 USD (1 181 133 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (33.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
122.36 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
93.74%
Massimo carico di deposito:
4.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.46
Long Trade:
148 (62.18%)
Short Trade:
90 (37.82%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
10.42 USD
Perdita media:
-3.45 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-17.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.32 USD (3)
Crescita mensile:
-0.09%
Previsione annuale:
-1.44%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.01 USD
Massimale:
174.27 USD (3.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.39% (174.27 USD)
Per equità:
0.06% (2.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500.h 133
ETHUSD.h 53
XAUUSD.h 46
HK50.h 3
EURUSD.h 2
BTCUSD.h 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500.h 44
ETHUSD.h -18
XAUUSD.h 55
HK50.h -1
EURUSD.h 0
BTCUSD.h 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500.h 27K
ETHUSD.h -426K
XAUUSD.h -2.8K
HK50.h -26K
EURUSD.h 29
BTCUSD.h -2.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +119.44 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +33.36 USD
Massima perdita consecutiva: -17.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.08 01:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.26 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hantec Prop Desafio Enhanced 5K
30USD al mese
2%
0
0
USD
5.1K
USD
13
86%
238
27%
94%
1.13
0.34
USD
3%
1:50
Copia

