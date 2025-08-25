- Büyüme
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
22 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.48 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
26.16 EUR (32 117 pips)
Brüt zarar:
-1.26 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
22 (26.16 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
26.16 EUR (22)
Sharpe oranı:
1.44
Alım-satım etkinliği:
2.45%
Maks. mevduat yükü:
12.56%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
207.50
Alış işlemleri:
21 (95.45%)
Satış işlemleri:
1 (4.55%)
Kâr faktörü:
20.76
Beklenen getiri:
1.19 EUR
Ortalama kâr:
1.19 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
24.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 EUR
Maksimum:
0.12 EUR (0.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
5.67% (6.11 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|.US30Cash
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|28
|.US30Cash
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|32K
|.US30Cash
|267
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.48 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +26.16 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
USD
125
EUR
EUR
3
0%
22
100%
2%
20.76
1.19
EUR
EUR
6%
1:500