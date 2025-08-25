- Crescita
Trade:
22
Profit Trade:
22 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.48 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
26.16 EUR (32 117 pips)
Perdita lorda:
-1.26 EUR
Vincite massime consecutive:
22 (26.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
26.16 EUR (22)
Indice di Sharpe:
1.44
Attività di trading:
2.45%
Massimo carico di deposito:
12.56%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
207.50
Long Trade:
21 (95.45%)
Short Trade:
1 (4.55%)
Fattore di profitto:
20.76
Profitto previsto:
1.19 EUR
Profitto medio:
1.19 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
24.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 EUR
Massimale:
0.12 EUR (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
5.67% (6.11 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|.US30Cash
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|28
|.US30Cash
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|32K
|.US30Cash
|267
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.48 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +26.16 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
25%
0
0
USD
USD
125
EUR
EUR
3
0%
22
100%
2%
20.76
1.19
EUR
EUR
6%
1:500