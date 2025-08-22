SinyallerBölümler
Manpreet Singh

Porus

Manpreet Singh
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
20 (52.63%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (47.37%)
En iyi işlem:
319.45 USD
En kötü işlem:
-326.84 USD
Brüt kâr:
1 219.92 USD (124 949 pips)
Brüt zarar:
-1 188.35 USD (117 249 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (179.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
870.50 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
68.75%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.05
Alış işlemleri:
19 (50.00%)
Satış işlemleri:
19 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
61.00 USD
Ortalama zarar:
-66.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-341.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-341.39 USD (3)
Aylık büyüme:
10.56%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
213.81 USD
Maksimum:
641.22 USD (71.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.03% (242.67 USD)
Varlığa göre:
34.16% (92.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 20
GCZ25 15
GCQ25 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 900
GCZ25 -903
GCQ25 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 95K
GCZ25 -90K
GCQ25 3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +319.45 USD
En kötü işlem: -327 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +179.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -341.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
Porus prefer to describe it later if required.
İnceleme yok
2025.09.23 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 06:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 03:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 13:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.03 06:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 05:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 01:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 22:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 13:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 09:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 02:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 12:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.