- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
23 (69.69%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (30.30%)
En iyi işlem:
43.40 USD
En kötü işlem:
-10.78 USD
Brüt kâr:
218.09 USD (5 883 pips)
Brüt zarar:
-75.66 USD (3 626 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (92.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.52 USD (12)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
13.95%
Maks. mevduat yükü:
7.38%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
3.98
Alış işlemleri:
13 (39.39%)
Satış işlemleri:
20 (60.61%)
Kâr faktörü:
2.88
Beklenen getiri:
4.32 USD
Ortalama kâr:
9.48 USD
Ortalama zarar:
-7.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-35.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.74 USD (4)
Aylık büyüme:
4.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.26 USD
Maksimum:
35.79 USD (4.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.65% (35.79 USD)
Varlığa göre:
9.55% (105.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.40 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +92.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2772
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
9
100%
33
69%
14%
2.88
4.32
USD
USD
10%
1:500