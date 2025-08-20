- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
23 (69.69%)
Loss Trade:
10 (30.30%)
Best Trade:
43.40 USD
Worst Trade:
-10.78 USD
Profitto lordo:
218.09 USD (5 883 pips)
Perdita lorda:
-75.66 USD (3 626 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (92.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.52 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
13.95%
Massimo carico di deposito:
7.38%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
3.98
Long Trade:
13 (39.39%)
Short Trade:
20 (60.61%)
Fattore di profitto:
2.88
Profitto previsto:
4.32 USD
Profitto medio:
9.48 USD
Perdita media:
-7.57 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-35.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.74 USD (4)
Crescita mensile:
5.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.26 USD
Massimale:
35.79 USD (4.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.65% (35.79 USD)
Per equità:
9.55% (105.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.40 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +92.52 USD
Massima perdita consecutiva: -35.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2772
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
