Radimir Radev

ZEURUSD

Radimir Radev
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
338
Kârla kapanan işlemler:
170 (50.29%)
Zararla kapanan işlemler:
168 (49.70%)
En iyi işlem:
119.76 USD
En kötü işlem:
-89.04 USD
Brüt kâr:
4 191.10 USD (9 641 pips)
Brüt zarar:
-4 406.40 USD (8 887 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (183.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
184.92 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
40.37%
Maks. mevduat yükü:
92.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
136 (40.24%)
Satış işlemleri:
202 (59.76%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.64 USD
Ortalama kâr:
24.65 USD
Ortalama zarar:
-26.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-299.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-299.55 USD (13)
Aylık büyüme:
0.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
402.75 USD
Maksimum:
463.05 USD (15.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.07% (461.25 USD)
Varlığa göre:
10.49% (294.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD-Z 338
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD-Z -214
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD-Z 754
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +119.76 USD
En kötü işlem: -89 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +183.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -299.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

