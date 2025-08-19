SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ZEURUSD
Radimir Radev

ZEURUSD

Radimir Radev
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -7%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
338
Bénéfice trades:
170 (50.29%)
Perte trades:
168 (49.70%)
Meilleure transaction:
119.76 USD
Pire transaction:
-89.04 USD
Bénéfice brut:
4 191.10 USD (9 641 pips)
Perte brute:
-4 406.40 USD (8 887 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (183.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
184.92 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
40.37%
Charge de dépôt maximale:
92.95%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.46
Longs trades:
136 (40.24%)
Courts trades:
202 (59.76%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.64 USD
Bénéfice moyen:
24.65 USD
Perte moyenne:
-26.23 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-299.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-299.55 USD (13)
Croissance mensuelle:
-4.55%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
402.75 USD
Maximal:
463.05 USD (15.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.07% (461.25 USD)
Par fonds propres:
10.49% (294.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD-Z 338
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD-Z -214
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD-Z 754
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +119.76 USD
Pire transaction: -89 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +183.00 USD
Perte consécutive maximale: -299.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

