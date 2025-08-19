- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
26 (89.65%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (10.34%)
En iyi işlem:
36.50 USD
En kötü işlem:
-131.78 USD
Brüt kâr:
330.91 USD (5 707 pips)
Brüt zarar:
-166.07 USD (2 710 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (155.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
155.18 USD (10)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
0.71%
Maks. mevduat yükü:
7.03%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
18 (62.07%)
Satış işlemleri:
11 (37.93%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
5.68 USD
Ortalama kâr:
12.73 USD
Ortalama zarar:
-55.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-131.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-131.78 USD (1)
Aylık büyüme:
10.80%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.38 USD
Maksimum:
132.41 USD (4.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.48% (13.38 USD)
Varlığa göre:
4.38% (120.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|165
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.50 USD
En kötü işlem: -132 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +155.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -131.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6360
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
Bu, AI filtresi etkinleştirilmiş SynthMind’imden bir işlem sinyalidir.
🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/145413?source=Site+Market+My+Products+Page
🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/145413?source=Site+Market+My+Products+Page
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 119 USD
13%
0
0
USD
USD
214
USD
USD
13
68%
29
89%
1%
1.99
5.68
USD
USD
6%
1:500