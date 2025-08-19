- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
26 (89.65%)
Loss Trade:
3 (10.34%)
Best Trade:
36.50 USD
Worst Trade:
-131.78 USD
Profitto lordo:
330.91 USD (5 707 pips)
Perdita lorda:
-166.07 USD (2 710 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (155.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
155.18 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
0.71%
Massimo carico di deposito:
7.03%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
18 (62.07%)
Short Trade:
11 (37.93%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
5.68 USD
Profitto medio:
12.73 USD
Perdita media:
-55.36 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-131.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-131.78 USD (1)
Crescita mensile:
10.80%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.38 USD
Massimale:
132.41 USD (4.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.48% (13.38 USD)
Per equità:
4.38% (120.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|165
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.50 USD
Worst Trade: -132 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +155.18 USD
Massima perdita consecutiva: -131.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6360
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
