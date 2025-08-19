SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Synthmind with AI
William Da Silva Matos

Synthmind with AI

William Da Silva Matos
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 119 USD al mese
crescita dal 2025 13%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
26 (89.65%)
Loss Trade:
3 (10.34%)
Best Trade:
36.50 USD
Worst Trade:
-131.78 USD
Profitto lordo:
330.91 USD (5 707 pips)
Perdita lorda:
-166.07 USD (2 710 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (155.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
155.18 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
0.71%
Massimo carico di deposito:
7.03%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
18 (62.07%)
Short Trade:
11 (37.93%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
5.68 USD
Profitto medio:
12.73 USD
Perdita media:
-55.36 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-131.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-131.78 USD (1)
Crescita mensile:
10.80%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.38 USD
Massimale:
132.41 USD (4.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.48% (13.38 USD)
Per equità:
4.38% (120.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 165
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.50 USD
Worst Trade: -132 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +155.18 USD
Massima perdita consecutiva: -131.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6360
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
18 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Questo è un segnale di trading dal mio SynthMind con il filtro AI attivato.
🔗 https://www.mql5.com/en/market/product/145413?source=Site+Market+My+Products+Page
Non ci sono recensioni
2025.11.17 16:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 16:21
Share of trading days is too low
2025.11.12 15:21
Share of trading days is too low
2025.11.06 15:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 14:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 19:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 07:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 12:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 09:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 16:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 16:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 16:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Synthmind with AI
119USD al mese
13%
0
0
USD
214
USD
13
68%
29
89%
1%
1.99
5.68
USD
6%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.