Frantisek Juris

FJ UNIVERSE MM Energy Account

Frantisek Juris
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
276
Kârla kapanan işlemler:
271 (98.18%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (1.81%)
En iyi işlem:
0.59 USD
En kötü işlem:
-0.14 USD
Brüt kâr:
11.18 USD (9 694 pips)
Brüt zarar:
-0.37 USD (364 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
122 (2.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.61 USD (113)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
98.09%
Maks. mevduat yükü:
0.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
199
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
56.89
Alış işlemleri:
276 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
30.22
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
0.04 USD
Ortalama zarar:
-0.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.19 USD (2)
Aylık büyüme:
0.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.19 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.02% (0.16 USD)
Varlığa göre:
0.62% (6.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
RIG 146
OIS 53
APA 26
NBR 18
HAL 11
FTI 7
DVN 5
SLB 3
BKR 3
KMI 2
OXY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
RIG 1
OIS 1
APA 2
NBR 2
HAL 2
FTI 1
DVN 1
SLB 0
BKR 0
KMI 0
OXY 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
RIG 1.3K
OIS 862
APA 1.8K
NBR 2K
HAL 751
FTI 833
DVN 524
SLB 310
BKR 419
KMI 160
OXY 282
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.59 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 113
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Alım Satım Sinyalleri: Energy Sector için Kârlı DCA Stratejisi

Profesyonel olarak tasarlanmış MT5 Expert Advisors (EAs) tarafından oluşturulan, kanıtlanmış alım satım sinyallerimizle otomatik alım satımın potansiyelini ortaya çıkarın. Bu sinyaller, MQL5 pazarında mevcut olup, kendi sermayemle finanse edilen gerçek ve halka açık bir alım satım hesabından üretilir ve Moneta Markets üzerinde gerçek piyasa koşullarında stratejilerimin etkinliğini gösterir.

Neden Sinyallerimize Abone Olmalısınız?

  • Kanıtlanmış Strateji: Sinyallerimiz, energy sector için özel olarak uyarlanmış sofistike bir DCA stratejisine dayanır. Bu yaklaşım, zaman içinde pozisyonları ortalama alarak riski sistematik bir şekilde yönetir, piyasa oynaklığından faydalanmayı hedeflerken disiplinli işlem yürütmeyi sürdürür.
  • Gerçek Sonuçlar, Gerçek Para: Teorik geriye dönük testlerin aksine, bu sinyaller, kendi sermayemle işlem yaptığım halka açık ve aktif bir hesaptan gelir. Performans ve şeffaflığımızı doğrudan MQL5 platformunda doğrulayabilirsiniz.
  • Energy Sector Odak: EAs’lerimiz, yüksek potansiyelli enerji şirketlerini hedefler ve bu dinamik sektördeki piyasa trendlerini kullanarak tutarlı getiriler elde etmeyi amaçlar.
  • Otomatik Hassasiyet: Gelişmiş MT5 EAs tarafından desteklenen sinyallerimiz, duygusal önyargıları azaltarak ve piyasa koşullarına dayalı tutarlı yürütme sağlayarak yüksek hassasiyetle üretilir.
  • Moneta Markets Avantajı: Moneta Markets için optimize edilmiş sinyallerimiz, rekabetçi spreadlerden ve güvenilir yürütmeden faydalanarak alım satım verimliliğini artırır.

Sinyallerin Temel Özellikleri

  • Strateji: DCA’yı kullanarak stratejik olarak pozisyonlar oluşturur, oynak teknoloji piyasalarında riskleri azaltmayı ve fırsatları yakalamayı hedefler.
  • Şeffaflık: Tüm işlemler, gerçek zamanlı performansı ve tam hesap verebilirliği gösteren, halka açık olarak doğrulanabilir bir hesapta yürütülür.
  • Özelleştirme: Sinyaller, MQL5 pazarında mevcut olan EAs’den türetilir ve abonelere, isterlerse kendi alım satımları için aynı araçları keşfetme imkanı sunar.
  • Risk Yönetimi: Sermayeyi korumak için stop-loss ve pozisyon büyüklüğü teknikleri içerir, ancak riskler devam eder (aşağıdaki sorumluluk reddi beyanına bakın).

Neden Sinyallerimize Güvenmelisiniz?

Bu sadece bir sinyal servisi değil, EAs’lerime olan güvenin bir göstergesidir. Kendi paramla halka açık bir hesapta işlem yaparak stratejilerimin kârlılığını ve güvenilirliğini kanıtlamayı amaçlıyorum. Gördüğünüz sonuçlar gerçek, şeffaf ve canlı piyasa koşullarında elde edilmiştir. İster yeni başlayan ister deneyimli bir tüccar olun, bu sinyallere abone olmak, energy sector’da tutarlılık ve büyüme için tasarlanmış test edilmiş bir sistemi takip etme fırsatı sunar.

Risk Sorumluluk Reddi

Alım satım önemli riskler taşır ve geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Sağlanan sinyaller, DCA stratejisine dayanır ve piyasa oynaklığına, ekonomik değişikliklere ve özellikle energy sector’daki öngörülemeyen olaylara tabidir. Kâr garantisi yoktur ve yatırım yaptığınız sermayenin bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz. Her zaman kendi araştırmanızı yapın, risk toleransınızı değerlendirin ve herhangi bir alım satım sinyaline abone olmadan önce bir finansal danışmana başvurmayı düşünün. Gösterilen performans, gerçek hesabımdaki sonuçları yansıtır, ancak hesap büyüklüğü, broker koşulları veya yürütme zamanlamasındaki farklılıklar nedeniyle sonuçlarınız değişebilir. Bu sinyalleri takip eden abonelerin uğrayacağı kayıplardan sorumlu değilim.

Şimdi Katılın!

Teknoloji alım satımının heyecan verici dünyasında kanıtlanmış bir stratejiyi takip etmeye hazır mısınız? Bugün sinyallerimize abone olun ve MT5 EAs’lerimin gücünü deneyimleyin. MQL5 Satıcı Profilim’i ziyaret edin veya Moneta Markets’ta bir hesap açarak bu sinyallerin ardındaki EAs’leri keşfedin ve daha akıllı bir alım satım yolculuğuna başlayın.


İnceleme yok
2025.08.26 17:26
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 20:35
Share of trading days is too low
2025.08.20 20:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 19:27
Share of trading days is too low
2025.08.20 19:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 06:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 06:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 06:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.19 06:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 06:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
