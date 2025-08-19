SinyallerBölümler
Vagner Jose Sufiati Petri

New1k

Vagner Jose Sufiati Petri
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
30 USD karşılığında
büyüme başlangıcı: 2025 20%
RoboForex-Pro
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
16 (51.61%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (48.39%)
En iyi işlem:
28.38 USD
En kötü işlem:
-14.95 USD
Brüt kâr:
213.98 USD (9 015 pips)
Brüt zarar:
-110.56 USD (8 294 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (39.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.04 USD (3)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
21.74%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
6.92
Alış işlemleri:
15 (48.39%)
Satış işlemleri:
16 (51.61%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
3.34 USD
Ortalama kâr:
13.37 USD
Ortalama zarar:
-7.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-14.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.95 USD (1)
Aylık büyüme:
11.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.39 USD
Maksimum:
14.95 USD (1.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.70% (14.95 USD)
Varlığa göre:
50.11% (456.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADCHF 18
NZDCAD 5
NZDUSD 4
USDCHF 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADCHF 55
NZDCAD 20
NZDUSD 10
USDCHF 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADCHF -304
NZDCAD 1.1K
NZDUSD -51
USDCHF -44
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.38 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +39.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 8
StriforLLC-Live
0.00 × 28
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 9
EverestCM-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 24
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 25
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
GerchikCo-MT5
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 12
easyMarkets-Live
0.00 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 4
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 3
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CDGGlobal-Server
0.00 × 1
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 45
GOMarketsMU-Live
0.02 × 117
Hankotrade-Live
0.02 × 94
Deriv-Demo
0.04 × 28
TickmillEU-Live
0.05 × 81
130 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.01 12:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 18:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 16:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
