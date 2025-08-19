- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
16 (51.61%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (48.39%)
En iyi işlem:
28.38 USD
En kötü işlem:
-14.95 USD
Brüt kâr:
213.98 USD (9 015 pips)
Brüt zarar:
-110.56 USD (8 294 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (39.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.04 USD (3)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
21.74%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
6.92
Alış işlemleri:
15 (48.39%)
Satış işlemleri:
16 (51.61%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
3.34 USD
Ortalama kâr:
13.37 USD
Ortalama zarar:
-7.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-14.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.95 USD (1)
Aylık büyüme:
11.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.39 USD
Maksimum:
14.95 USD (1.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.70% (14.95 USD)
Varlığa göre:
50.11% (456.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADCHF
|18
|NZDCAD
|5
|NZDUSD
|4
|USDCHF
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADCHF
|55
|NZDCAD
|20
|NZDUSD
|10
|USDCHF
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADCHF
|-304
|NZDCAD
|1.1K
|NZDUSD
|-51
|USDCHF
|-44
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.38 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +39.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 8
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 28
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 9
|
EverestCM-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 24
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 25
|
BDSwiss-Server01
|0.00 × 2
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 12
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 1
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.00 × 45
|
GOMarketsMU-Live
|0.02 × 117
|
Hankotrade-Live
|0.02 × 94
|
Deriv-Demo
|0.04 × 28
|
TickmillEU-Live
|0.05 × 81
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
5
100%
31
51%
100%
1.93
3.34
USD
USD
50%
1:500