- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
16 (51.61%)
Loss Trade:
15 (48.39%)
Best Trade:
28.38 USD
Worst Trade:
-14.95 USD
Profitto lordo:
213.98 USD (9 015 pips)
Perdita lorda:
-110.56 USD (8 294 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (39.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.04 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
21.74%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
6.92
Long Trade:
15 (48.39%)
Short Trade:
16 (51.61%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
3.34 USD
Profitto medio:
13.37 USD
Perdita media:
-7.37 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-14.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.95 USD (1)
Crescita mensile:
11.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.39 USD
Massimale:
14.95 USD (1.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.70% (14.95 USD)
Per equità:
50.11% (456.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADCHF
|18
|NZDCAD
|5
|NZDUSD
|4
|USDCHF
|4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADCHF
|55
|NZDCAD
|20
|NZDUSD
|10
|USDCHF
|18
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADCHF
|-304
|NZDCAD
|1.1K
|NZDUSD
|-51
|USDCHF
|-44
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.38 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.04 USD
Massima perdita consecutiva: -14.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
20%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
5
100%
31
51%
100%
1.93
3.34
USD
USD
50%
1:500