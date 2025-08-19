SegnaliSezioni
Vagner Jose Sufiati Petri

New1k

Vagner Jose Sufiati Petri
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
16 (51.61%)
Loss Trade:
15 (48.39%)
Best Trade:
28.38 USD
Worst Trade:
-14.95 USD
Profitto lordo:
213.98 USD (9 015 pips)
Perdita lorda:
-110.56 USD (8 294 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (39.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.04 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
21.74%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
6.92
Long Trade:
15 (48.39%)
Short Trade:
16 (51.61%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
3.34 USD
Profitto medio:
13.37 USD
Perdita media:
-7.37 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-14.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.95 USD (1)
Crescita mensile:
11.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.39 USD
Massimale:
14.95 USD (1.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.70% (14.95 USD)
Per equità:
50.11% (456.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADCHF 18
NZDCAD 5
NZDUSD 4
USDCHF 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADCHF 55
NZDCAD 20
NZDUSD 10
USDCHF 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADCHF -304
NZDCAD 1.1K
NZDUSD -51
USDCHF -44
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.38 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.04 USD
Massima perdita consecutiva: -14.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 8
StriforLLC-Live
0.00 × 28
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 9
EverestCM-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 24
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 25
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
GerchikCo-MT5
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 12
easyMarkets-Live
0.00 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 4
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 3
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CDGGlobal-Server
0.00 × 1
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 45
GOMarketsMU-Live
0.02 × 117
Hankotrade-Live
0.02 × 94
Deriv-Demo
0.04 × 28
TickmillEU-Live
0.05 × 81
Non ci sono recensioni
2025.10.01 12:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 18:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 16:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.