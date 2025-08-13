SinyallerBölümler
No Stress Trading MT5 ICM
PUI SIU GEOFFREY CHEN

No Stress Trading MT5 ICM

PUI SIU GEOFFREY CHEN
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
16 (48.48%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (51.52%)
En iyi işlem:
25.16 USD
En kötü işlem:
-66.40 USD
Brüt kâr:
108.26 USD (9 124 pips)
Brüt zarar:
-187.75 USD (13 625 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (30.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.93 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.67%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
18 (54.55%)
Satış işlemleri:
15 (45.45%)
Kâr faktörü:
0.58
Beklenen getiri:
-2.41 USD
Ortalama kâr:
6.77 USD
Ortalama zarar:
-11.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-152.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-152.55 USD (4)
Aylık büyüme:
-3.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
79.49 USD
Maksimum:
152.73 USD (6.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.40% (152.81 USD)
Varlığa göre:
25.43% (589.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 11
AUDNZD 7
NZDCAD 6
EURGBP 5
AUDCAD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 18
AUDNZD -155
NZDCAD 29
EURGBP 2
AUDCAD 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 1.3K
AUDNZD -11K
NZDCAD 2.9K
EURGBP 367
AUDCAD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.16 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +30.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -152.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 727
FusionMarkets-Live
0.57 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.96 × 1068
RoboForex-ECN
1.00 × 22
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.25 × 4
Exness-MT5Real10
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 4
VantageInternational-Live 4
3.04 × 28
Opogroup-Server1
3.33 × 15
VantageInternational-Live
3.51 × 106
TitanFX-MT5-01
3.73 × 11
BlackBullMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real5
4.50 × 2
FBSTradestone-Real
6.33 × 3
Exness-MT5Real31
6.67 × 3
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
Tickmill-Live
8.81 × 21
ActivTradesCorp-Server
9.66 × 155
RoboForex-Pro
10.49 × 143
Forex.com-Live 536
10.83 × 6
PUPrime-Live
12.45 × 11
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 11
4 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 06:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 06:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 21:51
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 11:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 16:34
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.13 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
No Stress Trading MT5 ICM
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
2.2K
USD
7
100%
33
48%
100%
0.57
-2.41
USD
25%
1:500
Kopyala

