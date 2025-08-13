- Büyüme
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
16 (48.48%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (51.52%)
En iyi işlem:
25.16 USD
En kötü işlem:
-66.40 USD
Brüt kâr:
108.26 USD (9 124 pips)
Brüt zarar:
-187.75 USD (13 625 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (30.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.93 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.67%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
18 (54.55%)
Satış işlemleri:
15 (45.45%)
Kâr faktörü:
0.58
Beklenen getiri:
-2.41 USD
Ortalama kâr:
6.77 USD
Ortalama zarar:
-11.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-152.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-152.55 USD (4)
Aylık büyüme:
-3.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
79.49 USD
Maksimum:
152.73 USD (6.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.40% (152.81 USD)
Varlığa göre:
25.43% (589.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|11
|AUDNZD
|7
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|5
|AUDCAD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|18
|AUDNZD
|-155
|NZDCAD
|29
|EURGBP
|2
|AUDCAD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|1.3K
|AUDNZD
|-11K
|NZDCAD
|2.9K
|EURGBP
|367
|AUDCAD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.16 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +30.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -152.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 727
|
FusionMarkets-Live
|0.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.96 × 1068
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 22
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|3.04 × 28
|
Opogroup-Server1
|3.33 × 15
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
TitanFX-MT5-01
|3.73 × 11
|
BlackBullMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|4.50 × 2
|
FBSTradestone-Real
|6.33 × 3
|
Exness-MT5Real31
|6.67 × 3
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
ActivTradesCorp-Server
|9.66 × 155
|
RoboForex-Pro
|10.49 × 143
|
Forex.com-Live 536
|10.83 × 6
|
PUPrime-Live
|12.45 × 11
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 11
