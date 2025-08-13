- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
16 (48.48%)
Loss Trade:
17 (51.52%)
Best Trade:
25.16 USD
Worst Trade:
-66.40 USD
Profitto lordo:
108.26 USD (9 124 pips)
Perdita lorda:
-187.75 USD (13 625 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (30.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.93 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.67%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
18 (54.55%)
Short Trade:
15 (45.45%)
Fattore di profitto:
0.58
Profitto previsto:
-2.41 USD
Profitto medio:
6.77 USD
Perdita media:
-11.04 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-152.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-152.55 USD (4)
Crescita mensile:
-3.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
79.49 USD
Massimale:
152.73 USD (6.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.40% (152.81 USD)
Per equità:
25.43% (589.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|11
|AUDNZD
|7
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|5
|AUDCAD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|18
|AUDNZD
|-155
|NZDCAD
|29
|EURGBP
|2
|AUDCAD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|1.3K
|AUDNZD
|-11K
|NZDCAD
|2.9K
|EURGBP
|367
|AUDCAD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.16 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +30.93 USD
Massima perdita consecutiva: -152.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 727
|
FusionMarkets-Live
|0.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.96 × 1068
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 22
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|3.04 × 28
|
Opogroup-Server1
|3.33 × 15
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
TitanFX-MT5-01
|3.73 × 11
|
BlackBullMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|4.50 × 2
|
FBSTradestone-Real
|6.33 × 3
|
Exness-MT5Real31
|6.67 × 3
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
ActivTradesCorp-Server
|9.66 × 155
|
RoboForex-Pro
|10.49 × 143
|
Forex.com-Live 536
|10.83 × 6
|
PUPrime-Live
|12.45 × 11
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 11
Non ci sono recensioni
