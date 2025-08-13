SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / No Stress Trading MT5 ICM
PUI SIU GEOFFREY CHEN

No Stress Trading MT5 ICM

PUI SIU GEOFFREY CHEN
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
16 (48.48%)
Loss Trade:
17 (51.52%)
Best Trade:
25.16 USD
Worst Trade:
-66.40 USD
Profitto lordo:
108.26 USD (9 124 pips)
Perdita lorda:
-187.75 USD (13 625 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (30.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.93 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.67%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
18 (54.55%)
Short Trade:
15 (45.45%)
Fattore di profitto:
0.58
Profitto previsto:
-2.41 USD
Profitto medio:
6.77 USD
Perdita media:
-11.04 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-152.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-152.55 USD (4)
Crescita mensile:
-3.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
79.49 USD
Massimale:
152.73 USD (6.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.40% (152.81 USD)
Per equità:
25.43% (589.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 11
AUDNZD 7
NZDCAD 6
EURGBP 5
AUDCAD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 18
AUDNZD -155
NZDCAD 29
EURGBP 2
AUDCAD 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 1.3K
AUDNZD -11K
NZDCAD 2.9K
EURGBP 367
AUDCAD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.16 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +30.93 USD
Massima perdita consecutiva: -152.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 727
FusionMarkets-Live
0.57 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.96 × 1068
RoboForex-ECN
1.00 × 22
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.25 × 4
Exness-MT5Real10
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 4
VantageInternational-Live 4
3.04 × 28
Opogroup-Server1
3.33 × 15
VantageInternational-Live
3.51 × 106
TitanFX-MT5-01
3.73 × 11
BlackBullMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real5
4.50 × 2
FBSTradestone-Real
6.33 × 3
Exness-MT5Real31
6.67 × 3
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
Tickmill-Live
8.81 × 21
ActivTradesCorp-Server
9.66 × 155
RoboForex-Pro
10.49 × 143
Forex.com-Live 536
10.83 × 6
PUPrime-Live
12.45 × 11
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 11
4 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 06:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 06:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 21:51
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 11:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 16:34
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.13 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
No Stress Trading MT5 ICM
30USD al mese
-3%
0
0
USD
2.2K
USD
7
100%
33
48%
100%
0.57
-2.41
USD
25%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.