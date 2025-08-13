Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 GMI-Live14 0.00 × 2 Exness-Real18 0.00 × 6 TitanFX-Demo01 0.00 × 6 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-Real2 0.00 × 6 FPMarketsLLC-Live3 0.00 × 1 ICMarkets-Live19 0.00 × 1 ATFXGM8-Live 0.00 × 1 Exness-Real25 0.00 × 1 GlobalPrime-Live 0.00 × 2 OctaFX-Real8 0.00 × 1 ECMarkets-Live02 0.00 × 6 Exness-Real29 0.00 × 7 Exness-Real4 0.00 × 7 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 4 ICMarkets-Live12 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 3 XMGlobal-Real 28 0.00 × 1 ICMarkets-Live11 0.00 × 3 RoboForex-ProCent-5 0.00 × 2 133 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya