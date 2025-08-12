SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Lucien
Zheng You Guo

Lucien

Zheng You Guo
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
31 (64.58%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (35.42%)
En iyi işlem:
19.81 USD
En kötü işlem:
-24.62 USD
Brüt kâr:
162.21 USD (6 645 pips)
Brüt zarar:
-159.91 USD (5 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (101.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.01 USD (13)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
71.30%
Maks. mevduat yükü:
2.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
15 (31.25%)
Satış işlemleri:
33 (68.75%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
5.23 USD
Ortalama zarar:
-9.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.88 USD (2)
Aylık büyüme:
-3.50%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.00 USD
Maksimum:
85.94 USD (5.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.29% (85.23 USD)
Varlığa göre:
2.69% (41.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 7
EURUSD 6
GBPAUD 5
GBPUSD 5
AUDUSD 4
EURGBP 4
NZDUSD 4
CHFSGD 3
AUDCAD 3
GBPCHF 2
NZDCAD 2
EURNZD 1
EURAUD 1
CADCHF 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 9
EURUSD 20
GBPAUD 8
GBPUSD -72
AUDUSD -12
EURGBP 10
NZDUSD 30
CHFSGD 18
AUDCAD -11
GBPCHF 0
NZDCAD 5
EURNZD 10
EURAUD -14
CADCHF 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 482
EURUSD 715
GBPAUD 476
GBPUSD -2.4K
AUDUSD -351
EURGBP 279
NZDUSD 1K
CHFSGD 796
AUDCAD -440
GBPCHF -31
NZDCAD 266
EURNZD 568
EURAUD -644
CADCHF 83
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.81 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +101.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.39 × 214
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 4929
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
GoMarkets-Live
0.64 × 87
Exness-MT5Real8
0.68 × 528
ForexClub-MT5 Real Server
0.70 × 503
Every transaction has a stop loss and a take profit.
İnceleme yok
2025.09.24 09:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.19 03:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.19 02:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 09:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 08:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 18:37
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.12 18:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.12 18:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.