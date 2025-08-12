- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
31 (64.58%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (35.42%)
En iyi işlem:
19.81 USD
En kötü işlem:
-24.62 USD
Brüt kâr:
162.21 USD (6 645 pips)
Brüt zarar:
-159.91 USD (5 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (101.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.01 USD (13)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
71.30%
Maks. mevduat yükü:
2.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
15 (31.25%)
Satış işlemleri:
33 (68.75%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
5.23 USD
Ortalama zarar:
-9.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.88 USD (2)
Aylık büyüme:
-3.50%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.00 USD
Maksimum:
85.94 USD (5.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.29% (85.23 USD)
Varlığa göre:
2.69% (41.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|7
|EURUSD
|6
|GBPAUD
|5
|GBPUSD
|5
|AUDUSD
|4
|EURGBP
|4
|NZDUSD
|4
|CHFSGD
|3
|AUDCAD
|3
|GBPCHF
|2
|NZDCAD
|2
|EURNZD
|1
|EURAUD
|1
|CADCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|9
|EURUSD
|20
|GBPAUD
|8
|GBPUSD
|-72
|AUDUSD
|-12
|EURGBP
|10
|NZDUSD
|30
|CHFSGD
|18
|AUDCAD
|-11
|GBPCHF
|0
|NZDCAD
|5
|EURNZD
|10
|EURAUD
|-14
|CADCHF
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|482
|EURUSD
|715
|GBPAUD
|476
|GBPUSD
|-2.4K
|AUDUSD
|-351
|EURGBP
|279
|NZDUSD
|1K
|CHFSGD
|796
|AUDCAD
|-440
|GBPCHF
|-31
|NZDCAD
|266
|EURNZD
|568
|EURAUD
|-644
|CADCHF
|83
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.81 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +101.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.39 × 214
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 4929
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
Exness-MT5Real8
|0.68 × 528
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.70 × 503
Every transaction has a stop loss and a take profit.
İnceleme yok
