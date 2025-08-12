SegnaliSezioni
Zheng You Guo

Lucien

Zheng You Guo
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
31 (64.58%)
Loss Trade:
17 (35.42%)
Best Trade:
19.81 USD
Worst Trade:
-24.62 USD
Profitto lordo:
162.21 USD (6 645 pips)
Perdita lorda:
-159.91 USD (5 779 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (101.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.01 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
71.30%
Massimo carico di deposito:
2.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
15 (31.25%)
Short Trade:
33 (68.75%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
5.23 USD
Perdita media:
-9.41 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.88 USD (2)
Crescita mensile:
-3.50%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.00 USD
Massimale:
85.94 USD (5.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.29% (85.23 USD)
Per equità:
2.69% (41.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 7
EURUSD 6
GBPAUD 5
GBPUSD 5
AUDUSD 4
EURGBP 4
NZDUSD 4
CHFSGD 3
AUDCAD 3
GBPCHF 2
NZDCAD 2
EURNZD 1
EURAUD 1
CADCHF 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 9
EURUSD 20
GBPAUD 8
GBPUSD -72
AUDUSD -12
EURGBP 10
NZDUSD 30
CHFSGD 18
AUDCAD -11
GBPCHF 0
NZDCAD 5
EURNZD 10
EURAUD -14
CADCHF 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 482
EURUSD 715
GBPAUD 476
GBPUSD -2.4K
AUDUSD -351
EURGBP 279
NZDUSD 1K
CHFSGD 796
AUDCAD -440
GBPCHF -31
NZDCAD 266
EURNZD 568
EURAUD -644
CADCHF 83
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.81 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +101.01 USD
Massima perdita consecutiva: -9.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.39 × 214
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 4929
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
GoMarkets-Live
0.64 × 87
Exness-MT5Real8
0.68 × 528
ForexClub-MT5 Real Server
0.70 × 503
114 più
Every transaction has a stop loss and a take profit.
Non ci sono recensioni
2025.09.24 09:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.19 03:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.19 02:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 09:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 08:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 18:37
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.12 18:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.12 18:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Lucien
50USD al mese
0%
0
0
USD
1.5K
USD
7
91%
48
64%
71%
1.01
0.05
USD
5%
1:500
Copia

