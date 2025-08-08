SinyallerBölümler
Lo Kok Fui

PU Prime Account

Lo Kok Fui
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
619
Kârla kapanan işlemler:
462 (74.63%)
Zararla kapanan işlemler:
157 (25.36%)
En iyi işlem:
45.14 USD
En kötü işlem:
-41.05 USD
Brüt kâr:
1 408.97 USD (130 266 pips)
Brüt zarar:
-1 118.45 USD (95 338 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (49.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.51 USD (17)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
91.90%
Maks. mevduat yükü:
8.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
80
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.83
Alış işlemleri:
484 (78.19%)
Satış işlemleri:
135 (21.81%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
3.05 USD
Ortalama zarar:
-7.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-153.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-153.01 USD (10)
Aylık büyüme:
46.13%
Yıllık tahmin:
563.25%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
84.39 USD
Maksimum:
158.93 USD (33.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.24% (135.30 USD)
Varlığa göre:
16.18% (88.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.p 545
EURUSD.p 39
AUDCAD.p 14
NZDCAD.p 10
AUDNZD.p 10
AUDUSD.p 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.p 255
EURUSD.p -1
AUDCAD.p 22
NZDCAD.p 9
AUDNZD.p 8
AUDUSD.p -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.p 33K
EURUSD.p 124
AUDCAD.p 755
NZDCAD.p 736
AUDNZD.p 1K
AUDUSD.p -264
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.14 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +49.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -153.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 20:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 16:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 15:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 18:08
A large drawdown may occur on the account again
