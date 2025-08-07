SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PinokioFx 100
Yudha Wardhana

PinokioFx 100

Yudha Wardhana
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 246%
Weltrade-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
127
Kârla kapanan işlemler:
66 (51.96%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (48.03%)
En iyi işlem:
86.98 USD
En kötü işlem:
-40.40 USD
Brüt kâr:
891.60 USD (313 119 pips)
Brüt zarar:
-642.86 USD (320 382 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (51.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.98 USD (1)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
11.14%
Maks. mevduat yükü:
94.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.81
Alış işlemleri:
58 (45.67%)
Satış işlemleri:
69 (54.33%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.96 USD
Ortalama kâr:
13.51 USD
Ortalama zarar:
-10.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-75.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.62 USD (4)
Aylık büyüme:
41.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.01 USD
Maksimum:
88.47 USD (35.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.78% (88.47 USD)
Varlığa göre:
23.88% (37.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 127
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 249
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -7.3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +86.98 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +51.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 21:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 04:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 10:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 02:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 08:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 05:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 08:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 08:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 00:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 00:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.14 01:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.11 11:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 23:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.07 23:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 18:16
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.07 18:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 03:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.07 03:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PinokioFx 100
Ayda 30 USD
246%
0
0
USD
350
USD
11
100%
127
51%
11%
1.38
1.96
USD
36%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.