İşlemler:
127
Kârla kapanan işlemler:
66 (51.96%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (48.03%)
En iyi işlem:
86.98 USD
En kötü işlem:
-40.40 USD
Brüt kâr:
891.60 USD (313 119 pips)
Brüt zarar:
-642.86 USD (320 382 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (51.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.98 USD (1)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
11.14%
Maks. mevduat yükü:
94.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.81
Alış işlemleri:
58 (45.67%)
Satış işlemleri:
69 (54.33%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.96 USD
Ortalama kâr:
13.51 USD
Ortalama zarar:
-10.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-75.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.62 USD (4)
Aylık büyüme:
41.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.01 USD
Maksimum:
88.47 USD (35.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.78% (88.47 USD)
Varlığa göre:
23.88% (37.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|127
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|249
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-7.3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +86.98 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +51.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
246%
0
0
USD
USD
350
USD
USD
11
100%
127
51%
11%
1.38
1.96
USD
USD
36%
1:500