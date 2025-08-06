- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
108 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (20.00%)
En iyi işlem:
8.70 USD
En kötü işlem:
-14.70 USD
Brüt kâr:
159.89 USD (36 751 pips)
Brüt zarar:
-152.09 USD (68 725 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (50.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.57 USD (51)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
98.82%
Maks. mevduat yükü:
99.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
72 (53.33%)
Satış işlemleri:
63 (46.67%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.06 USD
Ortalama kâr:
1.48 USD
Ortalama zarar:
-5.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-53.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.74 USD (5)
Aylık büyüme:
5.95%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
79.73 USD
Maksimum:
98.68 USD (19.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.00% (98.68 USD)
Varlığa göre:
13.92% (67.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|29
|USDJPY
|28
|USDCAD
|25
|AUDUSD
|20
|USDCHF
|13
|USTEC
|11
|GBPUSD
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-9
|USDJPY
|15
|USDCAD
|23
|AUDUSD
|21
|USDCHF
|-11
|USTEC
|-43
|GBPUSD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-599
|USDJPY
|2.4K
|USDCAD
|3.2K
|AUDUSD
|2.3K
|USDCHF
|-715
|USTEC
|-40K
|GBPUSD
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.70 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +50.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.36 × 103
|
FusionMarkets-Live
|0.57 × 76
|
RoboForex-ECN
|0.73 × 838
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.83 × 167
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.90 × 91
|
TitanFX-MT5-01
|1.23 × 84
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 4
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
FPMarketsSC-Live
|1.38 × 8
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 118
|
FxPro-MT5 Live02
|1.58 × 135
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.64 × 204
|
Coinexx-Live
|1.85 × 13
|
FundingTradersGroup-Server
|1.91 × 54
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.92 × 914
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|2.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.04 × 333
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.31 × 26
|
Darwinex-Live
|2.58 × 143
|
DooTechnology-Live
|2.85 × 68
|
Axiory-Live
|2.94 × 52
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
508
USD
USD
8
85%
135
80%
99%
1.05
0.06
USD
USD
19%
1:30