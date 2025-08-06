SegnaliSezioni
Wolfgang Heinrich

Major Tom

Wolfgang Heinrich
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
108 (80.00%)
Loss Trade:
27 (20.00%)
Best Trade:
8.70 USD
Worst Trade:
-14.70 USD
Profitto lordo:
159.89 USD (36 751 pips)
Perdita lorda:
-152.09 USD (68 725 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (50.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.57 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
98.82%
Massimo carico di deposito:
99.98%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
72 (53.33%)
Short Trade:
63 (46.67%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
1.48 USD
Perdita media:
-5.63 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-53.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.74 USD (5)
Crescita mensile:
5.95%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
79.73 USD
Massimale:
98.68 USD (19.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.00% (98.68 USD)
Per equità:
13.92% (67.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 29
USDJPY 28
USDCAD 25
AUDUSD 20
USDCHF 13
USTEC 11
GBPUSD 9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -9
USDJPY 15
USDCAD 23
AUDUSD 21
USDCHF -11
USTEC -43
GBPUSD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -599
USDJPY 2.4K
USDCAD 3.2K
AUDUSD 2.3K
USDCHF -715
USTEC -40K
GBPUSD 1.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.70 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +50.57 USD
Massima perdita consecutiva: -53.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.25 × 4
Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.36 × 103
FusionMarkets-Live
0.57 × 76
RoboForex-ECN
0.73 × 838
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 167
RazeGlobalMarkets-Server
0.90 × 91
TitanFX-MT5-01
1.23 × 84
Exness-MT5Real12
1.25 × 4
Bybit-Live
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.38 × 8
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
FxPro-MT5 Live02
1.58 × 135
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.64 × 204
Coinexx-Live
1.85 × 13
FundingTradersGroup-Server
1.91 × 54
ICMarketsSC-MT5-2
1.92 × 914
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
OneRoyal-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.04 × 333
ForexTimeFXTM-Live01
2.31 × 26
Darwinex-Live
2.58 × 143
DooTechnology-Live
2.85 × 68
Axiory-Live
2.94 × 52
78 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 19:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 09:39
Share of trading days is too low
2025.08.07 09:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.07 08:39
Share of trading days is too low
2025.08.07 08:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.06 16:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 16:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 16:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.06 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.06 16:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Major Tom
30USD al mese
2%
0
0
USD
508
USD
8
85%
135
80%
99%
1.05
0.06
USD
19%
1:30
Copia

