- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
108 (80.00%)
Loss Trade:
27 (20.00%)
Best Trade:
8.70 USD
Worst Trade:
-14.70 USD
Profitto lordo:
159.89 USD (36 751 pips)
Perdita lorda:
-152.09 USD (68 725 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (50.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.57 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
98.82%
Massimo carico di deposito:
99.98%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
72 (53.33%)
Short Trade:
63 (46.67%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
1.48 USD
Perdita media:
-5.63 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-53.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.74 USD (5)
Crescita mensile:
5.95%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
79.73 USD
Massimale:
98.68 USD (19.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.00% (98.68 USD)
Per equità:
13.92% (67.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|29
|USDJPY
|28
|USDCAD
|25
|AUDUSD
|20
|USDCHF
|13
|USTEC
|11
|GBPUSD
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-9
|USDJPY
|15
|USDCAD
|23
|AUDUSD
|21
|USDCHF
|-11
|USTEC
|-43
|GBPUSD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-599
|USDJPY
|2.4K
|USDCAD
|3.2K
|AUDUSD
|2.3K
|USDCHF
|-715
|USTEC
|-40K
|GBPUSD
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.70 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +50.57 USD
Massima perdita consecutiva: -53.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.36 × 103
|
FusionMarkets-Live
|0.57 × 76
|
RoboForex-ECN
|0.73 × 838
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.83 × 167
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.90 × 91
|
TitanFX-MT5-01
|1.23 × 84
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 4
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
FPMarketsSC-Live
|1.38 × 8
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 118
|
FxPro-MT5 Live02
|1.58 × 135
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.64 × 204
|
Coinexx-Live
|1.85 × 13
|
FundingTradersGroup-Server
|1.91 × 54
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.92 × 914
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|2.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.04 × 333
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.31 × 26
|
Darwinex-Live
|2.58 × 143
|
DooTechnology-Live
|2.85 × 68
|
Axiory-Live
|2.94 × 52
