NEWS23

0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 877 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
VTMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20 002
Kârla kapanan işlemler:
11 777 (58.87%)
Zararla kapanan işlemler:
8 225 (41.12%)
En iyi işlem:
1 025.44 USD
En kötü işlem:
-900.15 USD
Brüt kâr:
274 574.34 USD (675 873 pips)
Brüt zarar:
-241 825.89 USD (480 157 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (606.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 394.12 USD (8)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
11.82%
Maks. mevduat yükü:
16.54%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
15 saniye
Düzelme faktörü:
8.65
Alış işlemleri:
11 505 (57.52%)
Satış işlemleri:
8 497 (42.48%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
1.64 USD
Ortalama kâr:
23.31 USD
Ortalama zarar:
-29.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-54.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 754.40 USD (2)
Aylık büyüme:
-3.19%
Yıllık tahmin:
-38.66%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.26 USD
Maksimum:
3 786.54 USD (11.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.72% (600.68 USD)
Varlığa göre:
1.36% (196.52 USD)

  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 025.44 USD
En kötü işlem: -900 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +606.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.29 USD

İnceleme yok
2025.11.10 19:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 18:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 18:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 23:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.05 12:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 12:47
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.05 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 12:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.