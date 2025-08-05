- Büyüme
İşlemler:
20 002
Kârla kapanan işlemler:
11 777 (58.87%)
Zararla kapanan işlemler:
8 225 (41.12%)
En iyi işlem:
1 025.44 USD
En kötü işlem:
-900.15 USD
Brüt kâr:
274 574.34 USD (675 873 pips)
Brüt zarar:
-241 825.89 USD (480 157 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (606.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 394.12 USD (8)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
11.82%
Maks. mevduat yükü:
16.54%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
15 saniye
Düzelme faktörü:
8.65
Alış işlemleri:
11 505 (57.52%)
Satış işlemleri:
8 497 (42.48%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
1.64 USD
Ortalama kâr:
23.31 USD
Ortalama zarar:
-29.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-54.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 754.40 USD (2)
Aylık büyüme:
-3.19%
Yıllık tahmin:
-38.66%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.26 USD
Maksimum:
3 786.54 USD (11.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.72% (600.68 USD)
Varlığa göre:
1.36% (196.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|20002
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-ECN
|33K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-ECN
|196K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 025.44 USD
En kötü işlem: -900 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +606.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
