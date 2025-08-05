SignauxSections
NEWS23

NEWS23


0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 877 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
VTMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
20 002
Bénéfice trades:
11 777 (58.87%)
Perte trades:
8 225 (41.12%)
Meilleure transaction:
1 025.44 USD
Pire transaction:
-900.15 USD
Bénéfice brut:
274 574.34 USD (675 873 pips)
Perte brute:
-241 825.89 USD (480 157 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (606.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 394.12 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
11.82%
Charge de dépôt maximale:
16.54%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
15 secondes
Facteur de récupération:
8.65
Longs trades:
11 505 (57.52%)
Courts trades:
8 497 (42.48%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
1.64 USD
Bénéfice moyen:
23.31 USD
Perte moyenne:
-29.40 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-54.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 754.40 USD (2)
Croissance mensuelle:
-3.19%
Prévision annuelle:
-38.66%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.26 USD
Maximal:
3 786.54 USD (11.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.72% (600.68 USD)
Par fonds propres:
1.36% (196.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-ECN 20002
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-ECN 33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-ECN 196K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 025.44 USD
Pire transaction: -900 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +606.64 USD
Perte consécutive maximale: -54.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.10 19:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 18:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 18:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 23:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.05 12:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 12:47
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.05 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 12:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
