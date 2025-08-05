SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BreakoutBrain
Maik Kemper

BreakoutBrain

Maik Kemper
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 50%
RoboForex-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
255
Kârla kapanan işlemler:
86 (33.72%)
Zararla kapanan işlemler:
169 (66.27%)
En iyi işlem:
159.61 USD
En kötü işlem:
-90.87 USD
Brüt kâr:
2 439.31 USD (171 231 pips)
Brüt zarar:
-1 449.16 USD (118 955 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (808.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
808.00 USD (18)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
69.55%
Maks. mevduat yükü:
10.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.46
Alış işlemleri:
101 (39.61%)
Satış işlemleri:
154 (60.39%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
3.88 USD
Ortalama kâr:
28.36 USD
Ortalama zarar:
-8.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-121.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-199.58 USD (9)
Aylık büyüme:
-6.46%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
323.15 USD
Maksimum:
402.03 USD (11.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.16% (323.15 USD)
Varlığa göre:
3.68% (122.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.DE40Cash 162
.USTECHCash 93
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.DE40Cash 839
.USTECHCash 151
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.DE40Cash 39K
.USTECHCash 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +159.61 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +808.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -121.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 06:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 03:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 12:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 13:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.05 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BreakoutBrain
Ayda 100 USD
50%
0
0
USD
3K
USD
10
97%
255
33%
70%
1.68
3.88
USD
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.