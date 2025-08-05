SegnaliSezioni
Maik Kemper

BreakoutBrain

Maik Kemper
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 50%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
255
Profit Trade:
86 (33.72%)
Loss Trade:
169 (66.27%)
Best Trade:
159.61 USD
Worst Trade:
-90.87 USD
Profitto lordo:
2 439.31 USD (171 231 pips)
Perdita lorda:
-1 449.16 USD (118 955 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (808.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
808.00 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
69.55%
Massimo carico di deposito:
10.67%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.46
Long Trade:
101 (39.61%)
Short Trade:
154 (60.39%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
3.88 USD
Profitto medio:
28.36 USD
Perdita media:
-8.57 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-121.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-199.58 USD (9)
Crescita mensile:
-6.64%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
323.15 USD
Massimale:
402.03 USD (11.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.16% (323.15 USD)
Per equità:
3.68% (122.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.DE40Cash 162
.USTECHCash 93
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.DE40Cash 839
.USTECHCash 151
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.DE40Cash 39K
.USTECHCash 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +159.61 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +808.00 USD
Massima perdita consecutiva: -121.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 06:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 03:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 12:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 13:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.05 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
