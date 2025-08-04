- Büyüme
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
33 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (8.33%)
En iyi işlem:
2.98 USD
En kötü işlem:
-27.15 USD
Brüt kâr:
72.08 USD (7 292 pips)
Brüt zarar:
-71.71 USD (7 053 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (25.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.79 USD (12)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
4.66%
Maks. mevduat yükü:
3.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
22 (61.11%)
Satış işlemleri:
14 (38.89%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
2.18 USD
Ortalama zarar:
-23.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-43.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.48 USD (2)
Aylık büyüme:
7.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.11 USD
Maksimum:
45.32 USD (19.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.34% (45.29 USD)
Varlığa göre:
9.33% (20.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|239
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +2.98 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6356
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real3
|3.83 × 6
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.51 × 152
|
RoboForex-Pro
|8.33 × 6
