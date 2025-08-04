SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Smart Pro Swing
Affan Muhammad

Smart Pro Swing

Affan Muhammad
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 113%
GTCGlobalTrade-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
343
Kârla kapanan işlemler:
206 (60.05%)
Zararla kapanan işlemler:
137 (39.94%)
En iyi işlem:
498.20 USD
En kötü işlem:
-388.70 USD
Brüt kâr:
7 107.13 USD (228 131 pips)
Brüt zarar:
-4 567.55 USD (187 435 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (189.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
825.55 USD (5)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
84.33%
Maks. mevduat yükü:
6.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
2.79
Alış işlemleri:
195 (56.85%)
Satış işlemleri:
148 (43.15%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
7.40 USD
Ortalama kâr:
34.50 USD
Ortalama zarar:
-33.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-348.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-680.36 USD (6)
Aylık büyüme:
9.78%
Yıllık tahmin:
118.69%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.64 USD
Maksimum:
909.68 USD (14.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.67% (909.68 USD)
Varlığa göre:
54.23% (1 680.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 342
AUDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.5K
AUDCAD -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 41K
AUDCAD -120
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +498.20 USD
En kötü işlem: -389 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +189.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -348.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalTrade-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.18 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.27 16:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.18 04:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 09:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Smart Pro Swing
Ayda 30 USD
113%
0
0
USD
3.3K
USD
15
97%
343
60%
84%
1.55
7.40
USD
54%
1:500
