Affan Muhammad

Smart Pro Swing

Affan Muhammad
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 113%
GTCGlobalTrade-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
343
Profit Trade:
206 (60.05%)
Loss Trade:
137 (39.94%)
Best Trade:
498.20 USD
Worst Trade:
-388.70 USD
Profitto lordo:
7 107.13 USD (228 131 pips)
Perdita lorda:
-4 567.55 USD (187 435 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (189.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
825.55 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
84.33%
Massimo carico di deposito:
6.22%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
2.79
Long Trade:
195 (56.85%)
Short Trade:
148 (43.15%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
7.40 USD
Profitto medio:
34.50 USD
Perdita media:
-33.34 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-348.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-680.36 USD (6)
Crescita mensile:
9.78%
Previsione annuale:
118.69%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.64 USD
Massimale:
909.68 USD (14.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.67% (909.68 USD)
Per equità:
54.23% (1 680.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 342
AUDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.5K
AUDCAD -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 41K
AUDCAD -120
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +498.20 USD
Worst Trade: -389 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +189.65 USD
Massima perdita consecutiva: -348.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalTrade-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.18 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.27 16:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.18 04:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 09:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
