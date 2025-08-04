- Crescita
Trade:
343
Profit Trade:
206 (60.05%)
Loss Trade:
137 (39.94%)
Best Trade:
498.20 USD
Worst Trade:
-388.70 USD
Profitto lordo:
7 107.13 USD (228 131 pips)
Perdita lorda:
-4 567.55 USD (187 435 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (189.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
825.55 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
84.33%
Massimo carico di deposito:
6.22%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
2.79
Long Trade:
195 (56.85%)
Short Trade:
148 (43.15%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
7.40 USD
Profitto medio:
34.50 USD
Perdita media:
-33.34 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-348.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-680.36 USD (6)
Crescita mensile:
9.78%
Previsione annuale:
118.69%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.64 USD
Massimale:
909.68 USD (14.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.67% (909.68 USD)
Per equità:
54.23% (1 680.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|342
|AUDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.5K
|AUDCAD
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|41K
|AUDCAD
|-120
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +498.20 USD
Worst Trade: -389 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +189.65 USD
Massima perdita consecutiva: -348.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalTrade-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
30USD al mese
113%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
15
97%
343
60%
84%
1.55
7.40
USD
USD
54%
1:500