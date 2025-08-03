- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
27 (77.14%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (22.86%)
En iyi işlem:
8.51 USD
En kötü işlem:
-32.34 USD
Brüt kâr:
190.50 USD (5 116 pips)
Brüt zarar:
-243.42 USD (5 871 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (48.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.92 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
36.58%
Maks. mevduat yükü:
2.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.68
Alış işlemleri:
16 (45.71%)
Satış işlemleri:
19 (54.29%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-1.51 USD
Ortalama kâr:
7.06 USD
Ortalama zarar:
-30.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-54.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.88 USD (2)
Aylık büyüme:
-4.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.05 USD
Maksimum:
77.54 USD (15.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.28% (77.40 USD)
Varlığa göre:
6.03% (29.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-53
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-755
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.51 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +48.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.99 × 76
|
Coinexx-Live
|1.71 × 7
|
Tickmill-Live
|1.96 × 4762
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.17 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.58 × 59
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.80 × 20
|
Ava-Real 1-MT5
|3.80 × 70
|
Exness-MT5Real5
|4.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|5.67 × 3
|
FBS-Real
|5.78 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.87 × 15
|
FxPro-MT5
|6.02 × 62
|
XMGlobal-MT5 4
|6.85 × 91
|
XMGlobal-MT5 2
|7.65 × 168
|
TickmillUK-Live
|7.69 × 177
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|8.68 × 127
|
Exness-MT5Real
|9.81 × 52
|
Swissquote-Server
|10.59 × 22
|
RoboForex-Pro
|16.85 × 13
