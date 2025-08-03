- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
27 (77.14%)
Loss Trade:
8 (22.86%)
Best Trade:
8.51 USD
Worst Trade:
-32.34 USD
Profitto lordo:
190.50 USD (5 116 pips)
Perdita lorda:
-243.42 USD (5 871 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (48.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.92 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
35.51%
Massimo carico di deposito:
2.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
16 (45.71%)
Short Trade:
19 (54.29%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-1.51 USD
Profitto medio:
7.06 USD
Perdita media:
-30.43 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-54.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.88 USD (2)
Crescita mensile:
-7.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.05 USD
Massimale:
77.54 USD (15.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.28% (77.40 USD)
Per equità:
6.03% (29.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-53
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-755
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.51 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +48.92 USD
Massima perdita consecutiva: -54.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.99 × 76
|
Coinexx-Live
|1.71 × 7
|
Tickmill-Live
|1.96 × 4762
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.17 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.58 × 59
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.80 × 20
|
Ava-Real 1-MT5
|3.80 × 70
|
Exness-MT5Real5
|4.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|5.67 × 3
|
FBS-Real
|5.78 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.87 × 15
|
FxPro-MT5
|6.02 × 62
|
XMGlobal-MT5 4
|6.85 × 91
|
XMGlobal-MT5 2
|7.65 × 168
|
TickmillUK-Live
|7.69 × 177
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|8.68 × 127
|
Exness-MT5Real
|9.81 × 52
|
Swissquote-Server
|10.59 × 22
|
RoboForex-Pro
|16.85 × 13
1 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-11%
0
0
USD
USD
447
USD
USD
8
100%
35
77%
36%
0.78
-1.51
USD
USD
15%
1:500