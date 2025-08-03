SegnaliSezioni
Adul Tanthuvanit

THOR UJ

Adul Tanthuvanit
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -11%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
27 (77.14%)
Loss Trade:
8 (22.86%)
Best Trade:
8.51 USD
Worst Trade:
-32.34 USD
Profitto lordo:
190.50 USD (5 116 pips)
Perdita lorda:
-243.42 USD (5 871 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (48.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.92 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
35.51%
Massimo carico di deposito:
2.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
16 (45.71%)
Short Trade:
19 (54.29%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-1.51 USD
Profitto medio:
7.06 USD
Perdita media:
-30.43 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-54.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.88 USD (2)
Crescita mensile:
-7.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.05 USD
Massimale:
77.54 USD (15.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.28% (77.40 USD)
Per equità:
6.03% (29.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -53
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -755
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.51 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +48.92 USD
Massima perdita consecutiva: -54.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.99 × 76
Coinexx-Live
1.71 × 7
Tickmill-Live
1.96 × 4762
ICMarketsEU-MT5-5
2.17 × 12
ICMarketsSC-MT5-4
2.58 × 59
KuberaCapitalMarkets-Server
2.80 × 20
Ava-Real 1-MT5
3.80 × 70
Exness-MT5Real5
4.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
4.50 × 2
VantageInternational-Live
5.67 × 3
FBS-Real
5.78 × 36
ICMarketsSC-MT5-2
5.87 × 15
FxPro-MT5
6.02 × 62
XMGlobal-MT5 4
6.85 × 91
XMGlobal-MT5 2
7.65 × 168
TickmillUK-Live
7.69 × 177
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
8.68 × 127
Exness-MT5Real
9.81 × 52
Swissquote-Server
10.59 × 22
RoboForex-Pro
16.85 × 13
Non ci sono recensioni
2025.09.19 04:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 00:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 07:23
Share of trading days is too low
2025.08.07 07:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.06 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 08:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 08:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 08:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 08:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.03 08:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
THOR UJ
30USD al mese
-11%
0
0
USD
447
USD
8
100%
35
77%
36%
0.78
-1.51
USD
15%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.