Aiireza Arjmandi Nezhad

Nirvana

Aiireza Arjmandi Nezhad
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 58%
CPTMarkets-Intl
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
387
Kârla kapanan işlemler:
314 (81.13%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (18.86%)
En iyi işlem:
131.58 USD
En kötü işlem:
-113.40 USD
Brüt kâr:
3 669.15 USD (38 453 pips)
Brüt zarar:
-2 040.02 USD (24 125 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (199.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
350.80 USD (19)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
96.84%
Maks. mevduat yükü:
14.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.38
Alış işlemleri:
160 (41.34%)
Satış işlemleri:
227 (58.66%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
4.21 USD
Ortalama kâr:
11.69 USD
Ortalama zarar:
-27.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-334.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-334.02 USD (6)
Aylık büyüme:
5.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
481.38 USD (12.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.89% (481.38 USD)
Varlığa göre:
27.20% (1 348.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.p 103
GBPUSD.p 92
AUDUSD.p 76
USDCAD.p 56
NZDCHF.p 49
XAUUSD.p 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.p 615
GBPUSD.p 562
AUDUSD.p 407
USDCAD.p 235
NZDCHF.p -125
XAUUSD.p -65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.p 5.2K
GBPUSD.p 4K
AUDUSD.p 4.6K
USDCAD.p 2.5K
NZDCHF.p -681
XAUUSD.p -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CPTMarkets-Intl" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.