Frantisek Juris

FJ UNIVERSE MM Technology Account

Frantisek Juris
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 3%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 185
Kârla kapanan işlemler:
1 779 (81.41%)
Zararla kapanan işlemler:
406 (18.58%)
En iyi işlem:
0.68 USD
En kötü işlem:
-0.27 USD
Brüt kâr:
85.75 USD (40 680 pips)
Brüt zarar:
-17.06 USD (7 551 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
191 (9.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.99 USD (191)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
97.17%
Maks. mevduat yükü:
1.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
559
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
6.15
Alış işlemleri:
2 185 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.03
Beklenen getiri:
0.03 USD
Ortalama kâr:
0.05 USD
Ortalama zarar:
-0.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-2.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.23 USD (37)
Aylık büyüme:
2.29%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.17 USD (0.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.55% (11.17 USD)
Varlığa göre:
2.11% (43.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GPRO 819
INSG 237
XRX 199
LPL 189
BB 186
BMBL 157
GRAB 90
VFS 80
YALA 68
OPFI 58
ICL 44
UMC 28
LYFT 22
DXC 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GPRO 7
INSG 15
XRX 8
LPL 14
BB 4
BMBL 7
GRAB 4
VFS -2
YALA -2
OPFI 7
ICL 0
UMC 1
LYFT 4
DXC 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GPRO 2.8K
INSG 11K
XRX 2.6K
LPL 6.9K
BB 2.1K
BMBL 2.5K
GRAB 1.8K
VFS -872
YALA -1.2K
OPFI 2.6K
ICL 232
UMC 474
LYFT 2.1K
DXC 447
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.68 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 191
Maksimum ardışık kayıp: 37
Maksimum ardışık kâr: +9.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading Sinyalleri: Teknoloji Şirketleri için Kârlı DCA Stratejisi

Profesyonelce tasarlanmış MT5 Uzman Danışmanlarım (EA) tarafından desteklenen, kanıtlanmış trading sinyallerimizle otomatik tradingin potansiyelini keşfedin. Bu sinyaller, kendi paramla finanse edilen gerçek ve halka açık bir trading hesabından üretiliyor ve Moneta Markets platformunda canlı piyasa koşullarında stratejilerimin etkinliğini gösteriyor.

Neden Sinyallerimize Abone Olmalısınız?

  • Kanıtlanmış Strateji: Sinyallerimiz, teknoloji şirketleri için özel olarak uyarlanmış sofistike bir Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) stratejisine dayanır. Bu yaklaşım, pozisyonları zaman içinde ortalama alarak riskleri sistematik bir şekilde yönetir ve piyasa volatilitesinden yararlanırken disiplinli işlem yürütmeyi hedefler.
  • Gerçek Sonuçlar, Gerçek Para: Teorik geri testlerin aksine, bu sinyaller kendi sermayemle işlem yaptığım gerçek ve halka açık bir hesaptan gelir. Performansın ve şeffaflığın doğruluğunu MQL5 platformunda doğrudan doğrulayabilirsiniz.
  • Teknoloji Sektörüne Odaklanma: EA’larımız, yüksek potansiyelli teknoloji şirketlerini hedefleyerek bu dinamik sektördeki piyasa trendlerinden yararlanarak tutarlı getiriler elde etmeyi amaçlar.
  • Otomatik Hassasiyet: Gelişmiş MT5 EA’lar tarafından desteklenen sinyallerimiz, duygusal önyargıyı azaltarak ve piyasa koşullarına dayalı tutarlı yürütme sağlayarak hassasiyetle üretilir.
  • Moneta Markets Avantajı: Moneta Markets için optimize edilen sinyallerimiz, rekabetçi spreadlerden ve güvenilir işlem yürütmeden faydalanarak trading verimliliğini artırır.

Sinyallerin Temel Özellikleri

  • Strateji: Volatil teknoloji piyasalarında riskleri azaltmayı ve fırsatları yakalamayı hedefleyen stratejik pozisyon oluşturmak için DCA yaklaşımını kullanır.
  • Şeffaflık: Tüm işlemler, tam sorumlulukla gerçek zamanlı performansı gösteren halka açık bir hesapta yürütülür.
  • Özelleştirme: Sinyaller, MQL5 Market’te mevcut olan EA’lardan türetilir ve abonelerin isterlerse aynı araçları kendi tradinglerinde keşfetmelerine olanak tanır.
  • Risk Yönetimi: Sermayeyi korumak için stop-loss ve pozisyon boyutlandırma teknikleri içerir, ancak riskler devam eder (aşağıdaki sorumluluk reddine bakın).

Sinyallerimize Neden Güvenmelisiniz?

Bu sadece bir sinyal servisi değil, EA’larıma olan güvenin bir göstergesidir. Kendi paramla halka açık bir hesapta işlem yaparak stratejilerimin kârlılığını ve güvenilirliğini kanıtlamayı amaçlıyorum. Gördüğünüz sonuçlar gerçek, şeffaf ve canlı piyasa koşullarında elde edilmiştir. İster yeni başlayan ister deneyimli bir trader olun, bu sinyallere abone olarak teknoloji sektöründe tutarlılık ve büyüme için tasarlanmış test edilmiş bir sistemi takip etme şansına sahipsiniz.

Risk Sorumluluk Reddi

Trading, önemli riskler içerir ve geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Sağlanan sinyaller, Dolar Maliyet Ortalaması stratejisine dayanır ve piyasa volatilitesine, ekonomik değişikliklere ve özellikle teknoloji sektöründeki öngörülemeyen olaylara tabidir. Kâr garantisi yoktur ve yatırdığınız sermayenin bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz. Her zaman kendi araştırmanızı yapın, risk toleransınızı değerlendirin ve herhangi bir trading sinyaline abone olmadan önce bir finansal danışmana başvurmayı düşünün. Gösterilen performans benim gerçek hesabıma aittir, ancak hesap büyüklüğü, broker koşulları veya yürütme zamanlaması farklılıkları nedeniyle sizin sonuçlarınız farklı olabilir. Bu sinyalleri takip eden abonelerin maruz kalabileceği kayıplardan ben sorumlu değilim.

Şimdi Katılın!

Teknoloji tradinginin heyecan verici dünyasında kanıtlanmış bir stratejiyi takip etmeye hazır mısınız? Bugün sinyallerimize abone olun ve MT5 EA’larımın gücünü görün. EA’larımı keşfetmek ve daha akıllı trading yolculuğunuza başlamak için MQL5 Satıcı Profilim’i ziyaret edin.

İnceleme yok
2025.09.26 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 22:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 18:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 17:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.07 17:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 21:10
Share of trading days is too low
2025.07.31 21:10
Share of days for 80% of trades is too low
