Frantisek Juris

FJ UNIVERSE MM Technology Account

Frantisek Juris
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 185
Profit Trade:
1 779 (81.41%)
Loss Trade:
406 (18.58%)
Best Trade:
0.68 USD
Worst Trade:
-0.27 USD
Profitto lordo:
85.75 USD (40 680 pips)
Perdita lorda:
-17.06 USD (7 551 pips)
Vincite massime consecutive:
191 (9.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.99 USD (191)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
97.17%
Massimo carico di deposito:
1.19%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
559
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
6.15
Long Trade:
2 185 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.03
Profitto previsto:
0.03 USD
Profitto medio:
0.05 USD
Perdita media:
-0.04 USD
Massime perdite consecutive:
37 (-2.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.23 USD (37)
Crescita mensile:
2.29%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.17 USD (0.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.55% (11.17 USD)
Per equità:
2.11% (43.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GPRO 819
INSG 237
XRX 199
LPL 189
BB 186
BMBL 157
GRAB 90
VFS 80
YALA 68
OPFI 58
ICL 44
UMC 28
LYFT 22
DXC 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GPRO 7
INSG 15
XRX 8
LPL 14
BB 4
BMBL 7
GRAB 4
VFS -2
YALA -2
OPFI 7
ICL 0
UMC 1
LYFT 4
DXC 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GPRO 2.8K
INSG 11K
XRX 2.6K
LPL 6.9K
BB 2.1K
BMBL 2.5K
GRAB 1.8K
VFS -872
YALA -1.2K
OPFI 2.6K
ICL 232
UMC 474
LYFT 2.1K
DXC 447
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.68 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 191
Massime perdite consecutive: 37
Massimo profitto consecutivo: +9.99 USD
Massima perdita consecutiva: -2.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

<h2>Segnali di Trading: Strategia DCA Redditizia per Aziende Tecnologiche</h2> <p>Sblocca il potenziale del trading automatizzato con i nostri segnali di trading comprovati, generati dai miei <a href="https://www.mql5.com/en/users/fjuniverse/seller" target="_blank">Expert Advisor (EA) MT5</a> progettati professionalmente, disponibili sul Mercato MQL5. Questi segnali provengono da un <b>conto di trading reale e pubblico</b> finanziato con i miei fondi personali, dimostrando l’efficacia delle mie strategie in condizioni di mercato live su <b>Moneta Markets</b>.</p> <h3>Perché Abbonarsi ai Nostri Segnali?</h3> <ul> <li><b>Strategia Comprovata</b>: I nostri segnali si basano su una sofisticata strategia di <b>Media del Costo in Dollari (DCA)</b> adattata per le aziende tecnologiche. Questo approccio gestisce il rischio in modo sistematico, mediando le posizioni nel tempo, cercando di sfruttare la volatilità del mercato mantenendo un’esecuzione disciplinata delle operazioni.</li> <li><b>Risultati Reali, Denaro Reale</b>: A differenza dei backtest teorici, questi segnali provengono da un conto pubblico reale in cui opero con il mio capitale. Puoi verificare le prestazioni e la trasparenza dei nostri risultati direttamente sulla piattaforma MQL5.</li> <li><b>Focus sul Settore Tecnologico</b>: I nostri EA si concentrano su aziende tecnologiche ad alto potenziale, sfruttando le tendenze di mercato in questo settore dinamico per cercare rendimenti costanti.</li> <li><b>Precisione Automatizzata</b>: Alimentati da EA MT5 avanzati, i nostri segnali sono generati con precisione, riducendo i pregiudizi emotivi e garantendo un’esecuzione coerente in base alle condizioni di mercato.</li> <li><b>Vantaggio di Moneta Markets</b>: Ottimizzati per Moneta Markets, i nostri segnali beneficiano di spread competitivi ed esecuzione affidabile, migliorando l’efficienza del trading.</li> </ul> <h3>Caratteristiche Principali dei Segnali</h3> <ul> <li><b>Strategia</b>: Utilizza un approccio DCA per costruire posizioni strategicamente, cercando di mitigare i rischi e cogliere opportunità nei mercati tecnologici volatili.</li> <li><b>Trasparenza</b>: Tutte le operazioni vengono eseguite su un conto pubblicamente verificabile, mostrando le prestazioni in tempo reale con piena responsabilità.</li> <li><b>Personalizzazione</b>: I segnali derivano da EA disponibili sul Mercato MQL5, consentendo agli abbonati di esplorare gli stessi strumenti per il proprio trading, se lo desiderano.</li> <li><b>Gestione del Rischio</b>: Include tecniche di stop-loss e dimensionamento delle posizioni per proteggere il capitale, anche se i rischi persistono (vedi disclaimer qui sotto).</li> </ul> <h3>Perché Fidarsi dei Nostri Segnali?</h3> <p>Questo non è solo un servizio di segnali: è una dimostrazione di fiducia nei miei EA. Operando con i miei fondi su un conto pubblico, miro a dimostrare la redditività e l’affidabilità delle mie strategie. I risultati che vedi sono reali, trasparenti e ottenuti in condizioni di mercato live. Che tu sia un principiante o un trader esperto, abbonarti a questi segnali ti offre l’opportunità di seguire un sistema testato progettato per la coerenza e la crescita nel settore tecnologico.</p> <h3>Disclaimer sui Rischi</h3> <p><b>Il trading comporta rischi significativi e le prestazioni passate non sono indicative dei risultati futuri.</b> I segnali forniti si basano sulla strategia di Media del Costo in Dollari e sono soggetti alla volatilità del mercato, ai cambiamenti economici e agli eventi imprevisti, in particolare nel settore tecnologico. Non è garantito alcun profitto e potresti perdere parte o la totalità del tuo capitale investito. Effettua sempre le tue ricerche, valuta la tua tolleranza al rischio e considera di consultare un consulente finanziario prima di abbonarti a qualsiasi segnale di trading. Le prestazioni mostrate riflettono il mio conto reale, ma i tuoi risultati potrebbero variare a causa di differenze nella dimensione del conto, nelle condizioni del broker o nei tempi di esecuzione. Non sono responsabile delle perdite subite dagli abbonati che seguono questi segnali.</p> <h3>Unisciti Ora!</h3> <p>Sei pronto a seguire una strategia comprovata nel mondo entusiasmante del trading tecnologico? Abbonati ai nostri segnali oggi e scopri la potenza dei miei EA MT5 in azione. Visita il mio <a href="https://www.mql5.com/en/users/fjuniverse/seller" target="_blank">Profilo del Venditore MQL5</a> per esplorare gli EA dietro questi segnali e iniziare il tuo viaggio verso un trading più intelligente.</p>


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FJ UNIVERSE MM Technology Account
30USD al mese
3%
0
0
USD
2.1K
USD
9
86%
2 185
81%
97%
5.02
0.03
USD
2%
1:500
Copia

