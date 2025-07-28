- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
52 (56.52%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (43.48%)
En iyi işlem:
6.69 USD
En kötü işlem:
-6.90 USD
Brüt kâr:
164.18 USD (16 058 pips)
Brüt zarar:
-145.42 USD (13 778 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (21.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.47 USD (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
73.97%
Maks. mevduat yükü:
4.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
57 (61.96%)
Satış işlemleri:
35 (38.04%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
3.16 USD
Ortalama zarar:
-3.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-17.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.95 USD (5)
Aylık büyüme:
-4.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.38 USD
Maksimum:
30.58 USD (12.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.87% (30.54 USD)
Varlığa göre:
3.73% (8.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|USDCHF
|21
|GBPUSD
|15
|USDCAD
|14
|NZDUSD
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-7
|USDCHF
|22
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|0
|NZDUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-438
|USDCHF
|1.8K
|GBPUSD
|168
|USDCAD
|168
|NZDUSD
|537
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.69 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +21.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 13
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 175
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.83 × 4360
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.86 × 4702
|
itexsys-Platform
|1.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.14 × 35
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 147
|
Exness-MT5Real31
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.25 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
USD
419
USD
USD
9
100%
92
56%
74%
1.12
0.20
USD
USD
8%
1:500