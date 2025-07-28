SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Apex EA 5 M15
Botond Ratonyi

Apex EA 5 M15

Botond Ratonyi
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
52 (56.52%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (43.48%)
En iyi işlem:
6.69 USD
En kötü işlem:
-6.90 USD
Brüt kâr:
164.18 USD (16 058 pips)
Brüt zarar:
-145.42 USD (13 778 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (21.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.47 USD (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
73.97%
Maks. mevduat yükü:
4.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
57 (61.96%)
Satış işlemleri:
35 (38.04%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
3.16 USD
Ortalama zarar:
-3.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-17.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.95 USD (5)
Aylık büyüme:
-4.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.38 USD
Maksimum:
30.58 USD (12.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.87% (30.54 USD)
Varlığa göre:
3.73% (8.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 28
USDCHF 21
GBPUSD 15
USDCAD 14
NZDUSD 14
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -7
USDCHF 22
GBPUSD 0
USDCAD 0
NZDUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -438
USDCHF 1.8K
GBPUSD 168
USDCAD 168
NZDUSD 537
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.69 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +21.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 13
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.62 × 175
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.83 × 4360
ICMarketsSC-MT5-2
0.86 × 4702
itexsys-Platform
1.00 × 4
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.14 × 35
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 147
Exness-MT5Real31
1.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
1.25 × 32
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.50 × 2
36 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 09:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 12:27
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 07:59
Share of trading days is too low
2025.07.29 07:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.28 15:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 15:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 15:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.28 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.28 15:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Apex EA 5 M15
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
419
USD
9
100%
92
56%
74%
1.12
0.20
USD
8%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.