- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
52 (56.52%)
Loss Trade:
40 (43.48%)
Best Trade:
6.69 USD
Worst Trade:
-6.90 USD
Profitto lordo:
164.18 USD (16 058 pips)
Perdita lorda:
-145.42 USD (13 778 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (21.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.47 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
73.97%
Massimo carico di deposito:
4.10%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
57 (61.96%)
Short Trade:
35 (38.04%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
3.16 USD
Perdita media:
-3.64 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-17.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.95 USD (5)
Crescita mensile:
-4.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.38 USD
Massimale:
30.58 USD (12.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.87% (30.54 USD)
Per equità:
3.73% (8.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|USDCHF
|21
|GBPUSD
|15
|USDCAD
|14
|NZDUSD
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-7
|USDCHF
|22
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|0
|NZDUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-438
|USDCHF
|1.8K
|GBPUSD
|168
|USDCAD
|168
|NZDUSD
|537
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.69 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +21.47 USD
Massima perdita consecutiva: -17.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 13
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 175
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.83 × 4360
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.86 × 4702
|
itexsys-Platform
|1.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.14 × 35
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 147
|
Exness-MT5Real31
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.25 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
