İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
21 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (22.22%)
En iyi işlem:
47.02 USD
En kötü işlem:
-40.89 USD
Brüt kâr:
233.64 USD (22 284 pips)
Brüt zarar:
-177.85 USD (17 645 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (89.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.28 USD (8)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
11.20%
Maks. mevduat yükü:
37.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
13 (48.15%)
Satış işlemleri:
14 (51.85%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
11.13 USD
Ortalama zarar:
-29.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-40.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.89 USD (1)
Aylık büyüme:
13.53%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.93 USD
Maksimum:
76.69 USD (19.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.36% (76.65 USD)
Varlığa göre:
10.99% (38.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|56
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Mevduat yükü
Düşüş
En iyi işlem: +47.02 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +89.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5822
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.50 × 746
