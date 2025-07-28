SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ATG Live
Botond Ratonyi

ATG Live

Botond Ratonyi
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
21 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (22.22%)
En iyi işlem:
47.02 USD
En kötü işlem:
-40.89 USD
Brüt kâr:
233.64 USD (22 284 pips)
Brüt zarar:
-177.85 USD (17 645 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (89.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.28 USD (8)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
11.20%
Maks. mevduat yükü:
37.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
13 (48.15%)
Satış işlemleri:
14 (51.85%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
11.13 USD
Ortalama zarar:
-29.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-40.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.89 USD (1)
Aylık büyüme:
13.53%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.93 USD
Maksimum:
76.69 USD (19.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.36% (76.65 USD)
Varlığa göre:
10.99% (38.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 56
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.02 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +89.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5822
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.50 × 746
59 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.08 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 07:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 14:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 10:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 13:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
Share of trading days is too low
2025.07.30 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.28 15:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 6 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ATG Live
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
356
USD
10
96%
27
77%
11%
1.31
2.07
USD
19%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.