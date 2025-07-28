- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
21 (77.77%)
Loss Trade:
6 (22.22%)
Best Trade:
47.02 USD
Worst Trade:
-40.89 USD
Profitto lordo:
233.64 USD (22 284 pips)
Perdita lorda:
-177.85 USD (17 645 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (89.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.28 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
11.20%
Massimo carico di deposito:
37.62%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
13 (48.15%)
Short Trade:
14 (51.85%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
11.13 USD
Perdita media:
-29.64 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-40.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.89 USD (1)
Crescita mensile:
13.53%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.93 USD
Massimale:
76.69 USD (19.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.36% (76.65 USD)
Per equità:
10.99% (38.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|56
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.02 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +89.28 USD
Massima perdita consecutiva: -40.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5822
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.50 × 746
