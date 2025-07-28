SegnaliSezioni
Botond Ratonyi

ATG Live

Botond Ratonyi
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 19%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  Crescita
  Saldo
  Equità
  Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
21 (77.77%)
Loss Trade:
6 (22.22%)
Best Trade:
47.02 USD
Worst Trade:
-40.89 USD
Profitto lordo:
233.64 USD (22 284 pips)
Perdita lorda:
-177.85 USD (17 645 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (89.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.28 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
11.20%
Massimo carico di deposito:
37.62%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
13 (48.15%)
Short Trade:
14 (51.85%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
11.13 USD
Perdita media:
-29.64 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-40.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.89 USD (1)
Crescita mensile:
13.53%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.93 USD
Massimale:
76.69 USD (19.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.36% (76.65 USD)
Per equità:
10.99% (38.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 56
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.02 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +89.28 USD
Massima perdita consecutiva: -40.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5822
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.50 × 746
59 più
Non ci sono recensioni
2025.10.08 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 07:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 14:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 10:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 13:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
Share of trading days is too low
2025.07.30 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.28 15:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 6 days of the signal's entire lifetime.
