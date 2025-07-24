- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
156
Kârla kapanan işlemler:
103 (66.02%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (33.97%)
En iyi işlem:
13.50 EUR
En kötü işlem:
-50.19 EUR
Brüt kâr:
276.37 EUR (68 577 pips)
Brüt zarar:
-247.84 EUR (46 398 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (23.47 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
29.86 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
73.02%
Maks. mevduat yükü:
111.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
90 (57.69%)
Satış işlemleri:
66 (42.31%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.18 EUR
Ortalama kâr:
2.68 EUR
Ortalama zarar:
-4.68 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-15.87 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-50.19 EUR (1)
Aylık büyüme:
12.27%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.08 EUR
Maksimum:
97.50 EUR (17.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.82% (97.50 EUR)
Varlığa göre:
30.48% (157.79 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|114
|US500
|26
|US2000
|11
|XAUUSD
|4
|VIX
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|84
|US500
|24
|US2000
|-3
|XAUUSD
|-72
|VIX
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|27K
|US500
|3.5K
|US2000
|-282
|XAUUSD
|-7.7K
|VIX
|-16
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.50 EUR
En kötü işlem: -50 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +23.47 EUR
Maksimum ardışık zarar: -15.87 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.56 × 16
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
521
EUR
EUR
10
73%
156
66%
73%
1.11
0.18
EUR
EUR
30%
1:30