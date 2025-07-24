SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Grid close SMA PEP
EIKE SWATOSCH

Grid close SMA PEP

EIKE SWATOSCH
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
156
Profit Trade:
103 (66.02%)
Loss Trade:
53 (33.97%)
Best Trade:
13.50 EUR
Worst Trade:
-50.19 EUR
Profitto lordo:
276.37 EUR (68 577 pips)
Perdita lorda:
-247.84 EUR (46 398 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (23.47 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
29.86 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
73.02%
Massimo carico di deposito:
111.68%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
90 (57.69%)
Short Trade:
66 (42.31%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.18 EUR
Profitto medio:
2.68 EUR
Perdita media:
-4.68 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-15.87 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-50.19 EUR (1)
Crescita mensile:
-0.06%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.08 EUR
Massimale:
97.50 EUR (17.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.82% (97.50 EUR)
Per equità:
30.48% (157.79 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 114
US500 26
US2000 11
XAUUSD 4
VIX 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 84
US500 24
US2000 -3
XAUUSD -72
VIX 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 27K
US500 3.5K
US2000 -282
XAUUSD -7.7K
VIX -16
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.50 EUR
Worst Trade: -50 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.47 EUR
Massima perdita consecutiva: -15.87 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
13.56 × 16
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Non ci sono recensioni
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 15:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 12:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 14:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 09:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 07:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 14:20
Share of trading days is too low
2025.07.25 14:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.24 10:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 10:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 10:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.24 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.24 10:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Grid close SMA PEP
30USD al mese
6%
0
0
USD
521
EUR
10
73%
156
66%
73%
1.11
0.18
EUR
30%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.