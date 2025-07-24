- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
156
Profit Trade:
103 (66.02%)
Loss Trade:
53 (33.97%)
Best Trade:
13.50 EUR
Worst Trade:
-50.19 EUR
Profitto lordo:
276.37 EUR (68 577 pips)
Perdita lorda:
-247.84 EUR (46 398 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (23.47 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
29.86 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
73.02%
Massimo carico di deposito:
111.68%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
90 (57.69%)
Short Trade:
66 (42.31%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.18 EUR
Profitto medio:
2.68 EUR
Perdita media:
-4.68 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-15.87 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-50.19 EUR (1)
Crescita mensile:
-0.06%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.08 EUR
Massimale:
97.50 EUR (17.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.82% (97.50 EUR)
Per equità:
30.48% (157.79 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|114
|US500
|26
|US2000
|11
|XAUUSD
|4
|VIX
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|84
|US500
|24
|US2000
|-3
|XAUUSD
|-72
|VIX
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|27K
|US500
|3.5K
|US2000
|-282
|XAUUSD
|-7.7K
|VIX
|-16
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.50 EUR
Worst Trade: -50 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.47 EUR
Massima perdita consecutiva: -15.87 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.56 × 16
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
521
EUR
EUR
10
73%
156
66%
73%
1.11
0.18
EUR
EUR
30%
1:30