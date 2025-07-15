- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
51 (76.11%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (23.88%)
En iyi işlem:
6.75 USD
En kötü işlem:
-4.34 USD
Brüt kâr:
113.12 USD (8 674 pips)
Brüt zarar:
-38.88 USD (3 354 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (19.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.11 USD (11)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
37.84%
Maks. mevduat yükü:
3.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
13.95
Alış işlemleri:
67 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.91
Beklenen getiri:
1.11 USD
Ortalama kâr:
2.22 USD
Ortalama zarar:
-2.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.23 USD (2)
Aylık büyüme:
25.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
5.32 USD (4.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.00% (5.32 USD)
Varlığa göre:
24.02% (30.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAGUSD
|74
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAGUSD
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.75 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +19.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
KLIFI EA - Silver - aggressive approach
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 39 USD
74%
0
0
USD
USD
174
USD
USD
11
100%
67
76%
38%
2.90
1.11
USD
USD
24%
1:500