- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
51 (76.11%)
Loss Trade:
16 (23.88%)
Best Trade:
6.75 USD
Worst Trade:
-4.34 USD
Profitto lordo:
113.12 USD (8 674 pips)
Perdita lorda:
-38.88 USD (3 354 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (19.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.11 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
37.84%
Massimo carico di deposito:
3.84%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
13.95
Long Trade:
67 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.91
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
2.22 USD
Perdita media:
-2.43 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.23 USD (2)
Crescita mensile:
25.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
5.32 USD (4.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.00% (5.32 USD)
Per equità:
24.02% (30.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD
|74
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.75 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.11 USD
Massima perdita consecutiva: -5.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.52 × 23
KLIFI EA - Silver - aggressive approach
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
74%
0
0
USD
USD
174
USD
USD
11
100%
67
76%
38%
2.90
1.11
USD
USD
24%
1:500