SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Roytrader
Roihan Muhammad Iqbal

Roytrader

Roihan Muhammad Iqbal
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -8%
HFMarketsGlobal-Live3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
8 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (50.00%)
En iyi işlem:
60.27 USD
En kötü işlem:
-73.59 USD
Brüt kâr:
210.07 USD (21 003 pips)
Brüt zarar:
-372.21 USD (37 058 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (123.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
123.58 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.24
Alım-satım etkinliği:
37.76%
Maks. mevduat yükü:
0.42%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
7 (43.75%)
Satış işlemleri:
9 (56.25%)
Kâr faktörü:
0.56
Beklenen getiri:
-10.13 USD
Ortalama kâr:
26.26 USD
Ortalama zarar:
-46.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-122.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-122.62 USD (3)
Aylık büyüme:
1.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
197.17 USD
Maksimum:
197.17 USD (9.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.85% (197.07 USD)
Varlığa göre:
2.80% (53.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb -162
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb -16K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.27 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +123.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.30 08:26
Share of trading days is too low
2025.09.09 14:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 08:40
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 15.49% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 23:54
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.07.10 23:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 23:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Roytrader
Ayda 30 USD
-8%
0
0
USD
1.8K
USD
13
0%
16
50%
38%
0.56
-10.13
USD
10%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.