Roihan Muhammad Iqbal

Roytrader

0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -8%
HFMarketsGlobal-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
8 (50.00%)
Loss Trade:
8 (50.00%)
Best Trade:
60.27 USD
Worst Trade:
-73.59 USD
Profitto lordo:
210.07 USD (21 003 pips)
Perdita lorda:
-372.21 USD (37 058 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (123.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
123.58 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
37.76%
Massimo carico di deposito:
0.42%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
7 (43.75%)
Short Trade:
9 (56.25%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-10.13 USD
Profitto medio:
26.26 USD
Perdita media:
-46.53 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-122.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-122.62 USD (3)
Crescita mensile:
1.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
197.17 USD
Massimale:
197.17 USD (9.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.85% (197.07 USD)
Per equità:
2.80% (53.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb -162
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb -16K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.27 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +123.58 USD
Massima perdita consecutiva: -122.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.30 08:26
Share of trading days is too low
2025.09.09 14:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 08:40
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 15.49% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 23:54
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.07.10 23:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 23:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.