Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillEU-Live 0.00 × 3 ICMarkets-MT5 0.00 × 3 RannForex-Server 0.00 × 4 FxPro-MT5 Live02 0.00 × 3 TickmillUK-Live 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 4 Darwinex-Live 0.50 × 164 Tickmill-Live 0.51 × 349 CapitalPointTrading-MT5-4 0.83 × 18 Exness-MT5Real5 1.14 × 21 StriforSVG-Live 1.17 × 18 PlexyTrade-Server01 1.30 × 10 Exness-MT5Real8 1.56 × 25 VTMarkets-Live 2 1.63 × 41 EvolveMarkets-MT5 Live Server 1.71 × 7 ICMarketsSC-MT5-4 1.79 × 704 itexsys-Platform 1.86 × 7 RoboForex-ECN 2.13 × 126 DooTechnology-Live 2.16 × 31 ICTrading-MT5-4 2.19 × 21 RazeGlobalMarkets-Server 2.33 × 3 FPMarketsLLC-Live 2.46 × 26 ICMarketsEU-MT5-4 2.75 × 4 ICMarketsSC-MT5 2.79 × 14 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.38 × 109 35 daha fazla...