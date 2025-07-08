- Büyüme
İşlemler:
401
Kârla kapanan işlemler:
286 (71.32%)
Zararla kapanan işlemler:
115 (28.68%)
En iyi işlem:
4.69 USD
En kötü işlem:
-8.36 USD
Brüt kâr:
375.93 USD (55 222 pips)
Brüt zarar:
-358.59 USD (47 500 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
68 (108.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
108.68 USD (68)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
92.12%
Maks. mevduat yükü:
6.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
169 (42.14%)
Satış işlemleri:
232 (57.86%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
1.31 USD
Ortalama zarar:
-3.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-111.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.12 USD (21)
Aylık büyüme:
-15.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.52 USD
Maksimum:
227.55 USD (18.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.33% (226.83 USD)
Varlığa göre:
17.47% (208.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|163
|NZDCAD
|153
|AUDNZD
|85
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|15
|NZDCAD
|40
|AUDNZD
|-37
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|4.9K
|NZDCAD
|7.1K
|AUDNZD
|-4.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.69 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 68
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +108.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.50 × 164
|
Tickmill-Live
|0.51 × 349
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
Exness-MT5Real5
|1.14 × 21
|
StriforSVG-Live
|1.17 × 18
|
PlexyTrade-Server01
|1.30 × 10
|
Exness-MT5Real8
|1.56 × 25
|
VTMarkets-Live 2
|1.63 × 41
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.71 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.79 × 704
|
itexsys-Platform
|1.86 × 7
|
RoboForex-ECN
|2.13 × 126
|
DooTechnology-Live
|2.16 × 31
|
ICTrading-MT5-4
|2.19 × 21
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|2.79 × 14
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.38 × 109
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
12
100%
401
71%
92%
1.04
0.04
USD
USD
18%
1:500