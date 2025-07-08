SegnaliSezioni
Yang Zhang

N1NG5

Yang Zhang
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
401
Profit Trade:
286 (71.32%)
Loss Trade:
115 (28.68%)
Best Trade:
4.69 USD
Worst Trade:
-8.36 USD
Profitto lordo:
375.93 USD (55 222 pips)
Perdita lorda:
-358.59 USD (47 500 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (108.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.68 USD (68)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
92.12%
Massimo carico di deposito:
6.07%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
169 (42.14%)
Short Trade:
232 (57.86%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
1.31 USD
Perdita media:
-3.12 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-111.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.12 USD (21)
Crescita mensile:
-15.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.52 USD
Massimale:
227.55 USD (18.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.33% (226.83 USD)
Per equità:
17.47% (208.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 163
NZDCAD 153
AUDNZD 85
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 15
NZDCAD 40
AUDNZD -37
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 4.9K
NZDCAD 7.1K
AUDNZD -4.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.69 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 68
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +108.68 USD
Massima perdita consecutiva: -111.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillEU-Live
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
RannForex-Server
0.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 3
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.50 × 164
Tickmill-Live
0.51 × 349
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
Exness-MT5Real5
1.14 × 21
StriforSVG-Live
1.17 × 18
PlexyTrade-Server01
1.30 × 10
Exness-MT5Real8
1.56 × 25
VTMarkets-Live 2
1.63 × 41
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.71 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
1.79 × 704
itexsys-Platform
1.86 × 7
RoboForex-ECN
2.13 × 126
DooTechnology-Live
2.16 × 31
ICTrading-MT5-4
2.19 × 21
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
ICMarketsEU-MT5-4
2.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
2.79 × 14
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.38 × 109
35 più
Non ci sono recensioni
2025.09.17 05:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 20:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 02:42
Share of trading days is too low
2025.07.09 02:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 05:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 05:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 05:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 05:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 05:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
