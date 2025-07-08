- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
401
Profit Trade:
286 (71.32%)
Loss Trade:
115 (28.68%)
Best Trade:
4.69 USD
Worst Trade:
-8.36 USD
Profitto lordo:
375.93 USD (55 222 pips)
Perdita lorda:
-358.59 USD (47 500 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (108.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.68 USD (68)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
92.12%
Massimo carico di deposito:
6.07%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
169 (42.14%)
Short Trade:
232 (57.86%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
1.31 USD
Perdita media:
-3.12 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-111.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.12 USD (21)
Crescita mensile:
-15.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.52 USD
Massimale:
227.55 USD (18.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.33% (226.83 USD)
Per equità:
17.47% (208.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|163
|NZDCAD
|153
|AUDNZD
|85
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|15
|NZDCAD
|40
|AUDNZD
|-37
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|4.9K
|NZDCAD
|7.1K
|AUDNZD
|-4.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.69 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 68
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +108.68 USD
Massima perdita consecutiva: -111.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.50 × 164
|
Tickmill-Live
|0.51 × 349
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
Exness-MT5Real5
|1.14 × 21
|
StriforSVG-Live
|1.17 × 18
|
PlexyTrade-Server01
|1.30 × 10
|
Exness-MT5Real8
|1.56 × 25
|
VTMarkets-Live 2
|1.63 × 41
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.71 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.79 × 704
|
itexsys-Platform
|1.86 × 7
|
RoboForex-ECN
|2.13 × 126
|
DooTechnology-Live
|2.16 × 31
|
ICTrading-MT5-4
|2.19 × 21
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|2.79 × 14
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.38 × 109
