Tatyana Kulyapina

Prado Pro COMBO

Tatyana Kulyapina
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
23 (52.27%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (47.73%)
En iyi işlem:
62.70 USD
En kötü işlem:
-13.01 USD
Brüt kâr:
319.14 USD (738 665 pips)
Brüt zarar:
-216.85 USD (538 597 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (30.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.58 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
7.71%
Maks. mevduat yükü:
5.47%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
39 (88.64%)
Satış işlemleri:
5 (11.36%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
2.32 USD
Ortalama kâr:
13.88 USD
Ortalama zarar:
-10.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-44.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.76 USD (4)
Aylık büyüme:
0.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.19 USD
Maksimum:
100.15 USD (16.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.38% (99.90 USD)
Varlığa göre:
2.56% (14.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 26
USDJPY 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 59
USDJPY 44
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 199K
USDJPY 1.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +62.70 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +30.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.44 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 24
Exness-MT5Real5
0.60 × 20
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 4
ForexTime-Live01
1.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
1.19 × 1709
ICTrading-MT5-4
1.22 × 76
PepperstoneUK-Live
1.26 × 34
ICMarkets-MT5
1.30 × 271
DooTechnology-Live
1.47 × 30
ICMarketsSC-MT5-2
1.50 × 609
TradeMaxGlobal-Live
1.70 × 57
TitanFX-MT5-01
1.78 × 36
RoboForex-ECN
1.86 × 43
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Darwinex-Live
2.60 × 5
FxBrew-Live
3.00 × 1
GSTrade-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real12
3.00 × 2
Exness-MT5Real3
3.00 × 10
NoahGlobal-Server
3.83 × 6
BlueberryMarkets-Live02
4.00 × 1
TeleTRADECY-Sharp ECN
4.33 × 3
AMBROKER-Live
4.38 × 16
37 daha fazla...
Hi all!


The account is running the " Prado Pro " advisor.

USDJPY, default settings, risk per trade = 2%.

BTCUSD, settings in discussions MT5_PRADO_PRO_BTCUSD_BUY. , risk per trade = 2%.


We look forward to your comments!

Best wishes!


İnceleme yok
2025.09.29 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.19 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 21:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 10:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 18:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.28 04:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 06:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 10:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 07:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 18:27
Share of trading days is too low
2025.07.07 18:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 18:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.07 17:27
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.06% of days out of the 1556 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 17:27
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.06% of days out of the 1556 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 17:27
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.07 17:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Prado Pro COMBO
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
604
USD
13
100%
44
52%
8%
1.47
2.32
USD
16%
1:500
