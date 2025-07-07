- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
23 (52.27%)
Loss Trade:
21 (47.73%)
Best Trade:
62.70 USD
Worst Trade:
-13.01 USD
Profitto lordo:
319.14 USD (738 665 pips)
Perdita lorda:
-216.85 USD (538 597 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (30.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.58 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
7.71%
Massimo carico di deposito:
5.47%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
39 (88.64%)
Short Trade:
5 (11.36%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
2.32 USD
Profitto medio:
13.88 USD
Perdita media:
-10.33 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-44.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.76 USD (4)
Crescita mensile:
0.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.19 USD
Massimale:
100.15 USD (16.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.38% (99.90 USD)
Per equità:
2.56% (14.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|26
|USDJPY
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|59
|USDJPY
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|199K
|USDJPY
|1.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +62.70 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +30.91 USD
Massima perdita consecutiva: -44.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 24
|
Exness-MT5Real5
|0.60 × 20
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 4
|
ForexTime-Live01
|1.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|1.19 × 1709
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 76
|
PepperstoneUK-Live
|1.26 × 34
|
ICMarkets-MT5
|1.30 × 271
|
DooTechnology-Live
|1.47 × 30
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.50 × 609
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.70 × 57
|
TitanFX-MT5-01
|1.78 × 36
|
RoboForex-ECN
|1.86 × 43
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
Darwinex-Live
|2.60 × 5
|
FxBrew-Live
|3.00 × 1
|
GSTrade-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|3.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 10
|
NoahGlobal-Server
|3.83 × 6
|
BlueberryMarkets-Live02
|4.00 × 1
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|4.33 × 3
|
AMBROKER-Live
|4.38 × 16
Hi all!
The account is running the " Prado Pro " advisor.
USDJPY, default settings, risk per trade = 2%.
BTCUSD, settings in discussions MT5_PRADO_PRO_BTCUSD_BUY. , risk per trade = 2%.
We look forward to your comments!
Best wishes!
