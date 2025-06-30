SinyallerBölümler
Daniel Moreira Rolim De Morais

EA Queen

Daniel Moreira Rolim De Morais
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 132%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
326
Kârla kapanan işlemler:
254 (77.91%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (22.09%)
En iyi işlem:
43.88 USD
En kötü işlem:
-32.00 USD
Brüt kâr:
1 495.74 USD (49 220 pips)
Brüt zarar:
-569.81 USD (15 723 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (52.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
121.76 USD (10)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
3.20%
Maks. mevduat yükü:
28.32%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
11.45
Alış işlemleri:
299 (91.72%)
Satış işlemleri:
27 (8.28%)
Kâr faktörü:
2.62
Beklenen getiri:
2.84 USD
Ortalama kâr:
5.89 USD
Ortalama zarar:
-7.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-80.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.68 USD (5)
Aylık büyüme:
22.68%
Yıllık tahmin:
277.29%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.73 USD
Maksimum:
80.86 USD (5.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.77% (81.88 USD)
Varlığa göre:
26.90% (349.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 324
USDJPY.r 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 913
USDJPY.r 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 33K
USDJPY.r 493
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.88 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +52.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Xau Grid


Meddium risk


Min 500usd

good 1000usd


Open Account on Fp Markets and Follow by Fee performance

https://portal.fpmarkets.com/register?fpm-affiliate-utm-source=Referrel&amp;fpm-affiliate-pcode=R001-003RE00000I6RJKYA3


Signal Link

https://social.fpmarkets.com/portal/registration/subscription/91142/EaQueenXau30

İnceleme yok
2025.09.26 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 21:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 19:09
No swaps are charged
2025.09.15 19:09
No swaps are charged
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 20:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 00:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 05:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 17:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 20:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
