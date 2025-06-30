- Büyüme
İşlemler:
326
Kârla kapanan işlemler:
254 (77.91%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (22.09%)
En iyi işlem:
43.88 USD
En kötü işlem:
-32.00 USD
Brüt kâr:
1 495.74 USD (49 220 pips)
Brüt zarar:
-569.81 USD (15 723 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (52.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
121.76 USD (10)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
3.20%
Maks. mevduat yükü:
28.32%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
11.45
Alış işlemleri:
299 (91.72%)
Satış işlemleri:
27 (8.28%)
Kâr faktörü:
2.62
Beklenen getiri:
2.84 USD
Ortalama kâr:
5.89 USD
Ortalama zarar:
-7.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-80.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.68 USD (5)
Aylık büyüme:
22.68%
Yıllık tahmin:
277.29%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.73 USD
Maksimum:
80.86 USD (5.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.77% (81.88 USD)
Varlığa göre:
26.90% (349.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|324
|USDJPY.r
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.r
|913
|USDJPY.r
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.r
|33K
|USDJPY.r
|493
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
En iyi işlem: +43.88 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +52.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
