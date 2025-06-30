SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EA Queen
Daniel Moreira Rolim De Morais

EA Queen

Daniel Moreira Rolim De Morais
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 132%
FPMarketsSC-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
326
Profit Trade:
254 (77.91%)
Loss Trade:
72 (22.09%)
Best Trade:
43.88 USD
Worst Trade:
-32.00 USD
Profitto lordo:
1 495.74 USD (49 220 pips)
Perdita lorda:
-569.81 USD (15 723 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (52.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
121.76 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
3.20%
Massimo carico di deposito:
28.32%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
11.45
Long Trade:
299 (91.72%)
Short Trade:
27 (8.28%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
2.84 USD
Profitto medio:
5.89 USD
Perdita media:
-7.91 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-80.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.68 USD (5)
Crescita mensile:
22.68%
Previsione annuale:
277.29%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.73 USD
Massimale:
80.86 USD (5.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.77% (81.88 USD)
Per equità:
26.90% (349.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 324
USDJPY.r 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 913
USDJPY.r 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 33K
USDJPY.r 493
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.88 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +52.80 USD
Massima perdita consecutiva: -80.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Xau Grid


Meddium risk


Min 500usd

good 1000usd


Open Account on Fp Markets and Follow by Fee performance

https://portal.fpmarkets.com/register?fpm-affiliate-utm-source=Referrel&amp;fpm-affiliate-pcode=R001-003RE00000I6RJKYA3


Signal Link

https://social.fpmarkets.com/portal/registration/subscription/91142/EaQueenXau30

Non ci sono recensioni
2025.09.26 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 21:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 19:09
No swaps are charged
2025.09.15 19:09
No swaps are charged
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 20:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 00:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 05:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 17:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 20:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA Queen
30USD al mese
132%
0
0
USD
1.2K
USD
21
98%
326
77%
3%
2.62
2.84
USD
27%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.